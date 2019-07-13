Харрисону Форду - 77: лучшие фильмы плотника, который стал всеобщим любимцем

1 Свидетель (1985) Вдова Рэйчел Лэпп вместе с малолетним сыном Самуэлем держит путь из поселения амишей к своей сестре в Балтимор. На вокзале мальчик становится единственным свидетелем жестокого убийства мужчины. Инспектор Джон Бук отправляется по горячим следам разыскивать негодяев, но ребёнок, запомнивший лицо одного преступника, не опознает ни одного из предлагаемых кандидатов. Зато в полицейском участке Самуэль видит хвалебную статью о детективе Макфи и понимает, что это и есть убийца с вокзала. За мальчиком начинает охоту полицейская мафия, и Джон принимает решение отвезти мать с ребёнком на их родную территорию, к амишам.

2 Беглец (1993) Доктор Кимбл вместе с супругой направляется домой после очередного светского мероприятия. Неожиданно его вызывают на срочную операцию, вернувшись с которой он обнаруживает в доме постороннего мужчину и смертельно раненую жену. Любимую женщину ему спасти не удалось, как и остановить преступника, который сумел скрыться. Кимбла обвиняют в убийстве, так как в доме обнаружены лишь его отпечатки пальцев, и приговаривают к смертной казни. Во время перевозки в автобусе мужчине удаётся сбежать. Теперь у него лишь одна цель: найти негодяя и восстановить собственную репутацию. По следам главного героя идёт неутомимый маршал Джерард.

3 Индиана Джонс и последний крестовый поход (1989) Юный Индиана считал, что раритетным вещам место в музеях, а не в руках бандитов. Так он и решил поступить с золотым крестом Коронадо, который умудрился стащить у искателей кладов. Однако мальчишке не удалось улизнуть, и подоспевший шериф заставил подростка вернуть вещицу наёмникам. Тем не менее, благодаря стараниям уже взрослого Индианы Джонса, крест получил-таки прописку в музее. Вскоре главному герою делают весьма заманчивое предложение: заняться поисками Святого Грааля. Не слишком веря в существование подобного сосуда, Индиана все же берётся за работу, так у него в помощниках имеется дневник отца, да и сам родитель пропал при невыясненных обстоятельствах, занимаясь поиском именно этой чаши.

4 Бегущий по лезвию (1982) Мир в 2019 году изменился до неузнаваемости. Теперь в нём помимо обычных людей проживают люди искусственные – репликанты. Им отведена второстепенная зависимая роль, и выполняют они самую тяжёлую и опасную работу. Новое поколения андроидов даже превосходит человека и интеллектуально, и физически. Чтобы контролировать класс рабов и не допустить их восстания, используется специальная программа, которая даёт возможность репликанту прожить не более четырёх лет. Тем не менее, нескольким андроидам, несогласным с быстротечностью собственной жизни, удаётся сбежать из колонии и отправиться на поиски своего создателя. Чтобы приструнить взбунтовавшихся имеется особая сила под названием «бегущие по лезвию». Её представитель, Рик Декард, получает задание найти и уничтожить беглецов.

5 Неукротимый (1987) Супружеская чета Уокер, Ричард и Сондра, приезжает в Париж. Много лет назад они уже были в городе любви во время медового месяца. Однако на этот раз столица Франции встретила их не совсем приветливо. Сначала миссис Уокер перепутала чемоданы в аэропорту и прибыла в отель с чужим имуществом, а затем она сама исчезла непонятным образом. Ричард принял душ и вернулся в комнату, а благоверной уже и след простыл. Полный тревог и волнений он бросается на поиски. Мужчина обращается за помощью к сотрудникам гостиницы, в посольство, в полицию. Поняв, что дело по розыску будет двигаться чрезвычайно медленно, главный герой начинает собственное расследование. Для начало ему необходимо выяснить, кто является владельцем чемодана, случайно попавшего к ним в руки.

6 Самолет президента (1997) Президент США прибывает в Москву, чтобы отметить успешную операция двух держав по пленению генерала Радека, совершившего переворот в Казахстане. Глава Соединённых Штатов, Джеймс Маршалл, произносит пламенную речь о противодействии преступникам всех мастей и отсутствии страха перед любым злом. Далее он с семейством отбывает на родину, ступив на «Борт номер один». Террористы решили проверить слова президента США на практике, они забираются в самолёт и начинают его захват. Однако Джеймс Маршалл не лыком шит: он и заложников спасёт, и бандитов перебьёт, и за пилота сойдёт.

7 42 (2013) На дворе весна 1945 года. Американцы возвращаются с полей Второй мировой войны в родные края, и жизнь начиняет протекать по привычным правилам, которые гласят: белые на первых ролях, а темнокожим придётся довольствоваться местами на галёрке. Такой расклад не устраивает владельца бейсбольного клуба «Бруклин Доджерс» Бранча Рикки. Он решает пойти наперекор сложившейся системе и пригласить в команду талантливого чернокожего спортсмена. Перебрав множество анкет, он останавливает свой выбор на Джеки Робинсоне. Рикки проводит обстоятельную беседу с молодым человеком. Он просит достойно переносить предстоящие трудности и завоевать уважение окружающих с помощью профессионализма и сдержанности.

8 Игры патриотов (1992) Джек Райан, в прошлом сотрудник ЦРУ, теперь скромно работает профессором в академии и читает лекции по всему миру. В этот раз его позвали для доклада в Лондон и сделали это весьма кстати. Джек становится свидетелем покушения на членов королевской семьи и успешно спасает им жизни. Главному герою удаётся ликвидировать одного из террористов, а еще один оказывается в руках полиции. Задержанный, Шон Миллер, обещает отомстить Райану, так как лишился в перестрелке брата. У него появится такая возможность, после того как товарищи по оружию организуют для него побег. Миллер совершает нападение на семью Джека. Доведённый до предела герой больше не намерен мириться с произволом бандитов. Он возвращается в ряды ЦРУ.

9 Звездные войны: Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар (1980) Повстанцы обосновались на холодной планете Хот, но гражданской войне по-прежнему не видно и конца. Одержимый мятежниками Дарт Вейдер неустанно ведёт поиски Люка Скайуокера с товарищами. По Галактике разослано множество зондов, и один из них передаёт лорду Ситхов информацию о нахождении искомой цели. Весь имперский флот направляется на далёкую замёрзшую планету. Завязывается неравная битва. Хану Соло и Лее удаётся скрыться на «Соколе». Люк видит призрака Оби-Вана Кеноби, и по его настоянию отправляется на обучение к магистру Йоде, но едва узнав о том, что друзья попали в беду, не раздумывая, покидает великого джедая и устремляется им на выручку.