Warhammer 40 000: историю инквизитора Эйзенхорна экранизируют

Новости культуры: Создатель телеадаптации "Человека в высоком замке" займётся сериалом по Warhammer 40,000

Games Workshop и Big Light Productions объявили о съёмках высокобюджетного сериала "Эйзенхорн", события которого развернутся во вселенной Warhammer 40,000 и расскажут об инквизиторе Грегоре Эйзенхорне. Новость передаёт Deadline.

Сериал основан на цикле романов "Инквизитор Эйзенхорн", написанном Дэном Абнеттом (Dan Abnett; "Стражи Галактики", "Люди Икс", "Ересь Хоруса"). Стартовавшая в 2001 году книжная серия была переведена на несколько языков и стала бестселлером, продавшись тиражом более полумиллиона экземпляров по всему миру.

Автор первоисточника называет главного героя неоднозначной личностью. По его словам, Эйзенхорн — не безжалостный уничтожитель демонов, каким он кажется на первый взгляд, а многогранный персонаж, которому не чужды людские слабости. Так, в ходе цикла романов ему приходилось ставить под вопрос свой долг, понимание Империума и даже собственную идентичность.

В роли шоураннера и исполнительного продюсера телешоу выступит Фрэнк Спотниц (Frank Spotnitz; "Медичи: Повелители Флоренции", "Человек в высоком замке", "Секретные материалы"). Вторым исполнительным продюсером станет креативный директор Big Light Productions Эмили Феллер (Emily Feller; "Обычная ложь", "Доверься мне").

Других подробностей об экранизации романов пока нет.