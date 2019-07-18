Испанский актер сыграет отца Русалочки в новом римейке от Disney

Новости культуры: Хавьеру Бардему подобрали роль отца главной героини, короля Тритона.

Популярный испанский актер Хавьер Бардем, известный своей ролью в фильме "Старикам здесь не место", может появиться в американской анимационной картине. 50-летний муж Пенелопы Крус претендует на роль короля Тритона в новой экранизации "Русалочки".

О переговорах испанской звезды Хавьера Бардема и съемочной команды от компании Disney сообщает издание Deadline.

В источнике отмечается, что 50-летний актер, муж Пенелопы Крус, может сыграть не менее важную роль, чем Холли Бэйли, которая станет самой Русалочкой. Хавьеру Бардему подобрали роль отца главной героини, короля Тритона.

Поклонники довольны кандидатурой, ведь утверждают, что для успешного и опытного испанского актера миссия перевоплотиться в правителя подводного мира не составит труда.