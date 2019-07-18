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Четверг, 18.07.2019

"Оно 2": новый трейлер продолжения истории о клоуне-убийце (Видео)

В дебютном тизере создатели сиквела "Оно" сумели произвести впечатление на зрителей: очаровать их атмосферой, заинтриговать новыми кадрами и напугать милой старушкой. Пришло время увидеть гораздо больше в полноценном трейлере долгожданного хоррора. Напомним, помимо детей-актеров во главе с Биллом Скарсгардом во второй части фильма главные роли сыграют: Джеймс МакЭвой (Билл Денбро), Билл Хейдер (Ричи Тозиер) Джессика Честейн (Беверли Марш), Джей Райан (Бен Хэнском), Джеймс Рэнсон (Эдди Каспбрак), Айзая Мустафа (Майк Хэнлон) и Энди Бин (Стэнли Урис).
popcornnews.ru
Фото: instagram
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Фильм, Трейлер, Ужасы, Тизер, Оно-2, Хорор.
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