"Оно 2": новый трейлер продолжения истории о клоуне-убийце (Видео)

В дебютном тизере создатели сиквела "Оно" сумели произвести впечатление на зрителей: очаровать их атмосферой, заинтриговать новыми кадрами и напугать милой старушкой. Пришло время увидеть гораздо больше в полноценном трейлере долгожданного хоррора. Напомним, помимо детей-актеров во главе с Биллом Скарсгардом во второй части фильма главные роли сыграют: Джеймс МакЭвой (Билл Денбро), Билл Хейдер (Ричи Тозиер) Джессика Честейн (Беверли Марш), Джей Райан (Бен Хэнском), Джеймс Рэнсон (Эдди Каспбрак), Айзая Мустафа (Майк Хэнлон) и Энди Бин (Стэнли Урис).