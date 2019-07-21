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Официально: Даниэль Брюль повторит роль Земо в сериале "Сокол и Зимний Солдат"

Официально: Даниэль Брюль повторит роль Земо в сериале "Сокол и Зимний Солдат"
18:10 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости культуры: Немецкий актер Даниэль Брюль вернется к роли Барона Земо в сериале Marvel про Зимнего солдата и Сокола.

На панели Marvel, состоявшейся минувшей ночью в рамках Comic-Con 2019 в Сан-Диего, раскрыли подробности не только грядущих фильмов, но и сериалов для стримингового сервиса Disney+.

Одна из самых интересных новостей по сериалам коснулась грядущего проекта Marvel про приключения Баки Барнса (Зимнего солдата) и Сэма Уилсона (Сокола). И ранее ходили слухи, что к Себастиану Стэну и Энтони Маки присоединятся некие знакомые лица, а на Comic-Con было официально объявлено, что в сериале состоится возвращение Барона Земо в исполнении Даниэля Брюля – этот персонаж в свое время стал ключевой движущей фигурой событий супергеройского блокбастера «Первый Мститель: Противостояние» (2016).

На Comic-Con Marvel показала тизерный видеоролик, в котором зрителям демонстрируют, что Барон Земо жив и здоров:

"Не могу представить, о чем вы, должно быть, думаете. Злодей захватывает контроль, и вы, наверное, ожидаете от меня жестоких угроз, – говорит в ролике Земо, на этот раз снабженный фиолетовой маской, прямо как в оригинальных комиксах Marvel. – Но я просто хотел поздороваться с кое-какими старыми друзьями. Джентльмены, мы увидимся вновь очень скоро".

События в сериале о Баки Барнсе и Сэме Уилсоне развернутся после событий «Мстителей: Финал» - Сэм теперь является гордым владельцем щита Капитана Америки. Сериал появится на стриминговом сервисе Disney+ осенью 2020 года.

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Сериал, Даниэль Брюль, "Сокол и Зимний Солдат", Земо.
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