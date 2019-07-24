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Среда, 24.07.2019
Comic-Con 2019: косплеи посетителей фестиваля (Фото)
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Comic-Con 2019: косплеи посетителей фестиваля (Фото)

В Сан-Диего состоялась очередная ежегодная конвенция San Diego Comic-Con 2019, на которую съехались любители комиксов, видеоигр, мира анимэ и научной фантастики. Как всегда, на популярном фестивале было много косплейщиков, которые всегда тщательно подбирают себе образы и подходят к созданию костюмов любимых персонажей. Предлагаем вам взглянуть на несколько ярких примеров отличного косплея от посетителей фестиваля.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Фестиваль, Косплей, Comic-Con 2019, San Diego Comic-Con 2019.
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