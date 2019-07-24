Comic-Con 2019: косплеи посетителей фестиваля (Фото)

В Сан-Диего состоялась очередная ежегодная конвенция San Diego Comic-Con 2019, на которую съехались любители комиксов, видеоигр, мира анимэ и научной фантастики. Как всегда, на популярном фестивале было много косплейщиков, которые всегда тщательно подбирают себе образы и подходят к созданию костюмов любимых персонажей. Предлагаем вам взглянуть на несколько ярких примеров отличного косплея от посетителей фестиваля.