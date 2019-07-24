Дублер Вина Дизеля разбился на съемках "Форсаж"

Новости культуры: Известно, что пострадавшего срочно госпитализировали на вертолете, а съемки были приостановлены.

Во время съемок девятого фильма "Форсаж" серьезно пострадал дублер актера Вина Дизеля. Каскадер Джо Уоттс упал головой вниз с высоты более 9 метров во время выполнения одного из трюков.

Об этом пишет The Sun. По данным издания, на съемочной площадке оборвался страховочный трос. Пострадавшего срочно доставили в больницу на вертолете, а съемки были приостановлены. Как сообщила в соцсетях подруга Джо, сейчас каскадер находится в коме.

Актер Вин Дизель, присутствовавший на месте трагедии, был в ужасе и не смог сдержать слез, когда увидел, что произошло с его дублером.

Джо Уоттс – опытный каскадер. Он ранее работал в таких фильмах, как "Миссия невыполнима: Последствия", "Kingsman: Золотое кольцо", "Человек-паук: Вдали от дома", "Мир Юрского периода", "Телохранитель киллера" и сериале "Игра престолов".