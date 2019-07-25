Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Четверг, 25.07.2019

Два Уилла Смита: вышел новый трейлер фильма "Двойник" (Видео)

В сети появился второй официальный трейлер фантастического экшена "Двойник" (Gemini Man, Гемини), главную роль в котором сыграл Уилл Смит. В картине также снимались Мэри Элизабет Уинстэд и Клайв Оуэн. Режиссером выступил Энг Ли ("Халк", "Горбатая гора"). По сюжету киллер Герни Броген решает поставить точку в профессиональной карьере. Но неожиданно, на его пути появляется таинственный двойник, который знает о каждом его следующем шаге. В украинский прокат картина выйдет 10 октября этого года. Первый дублированный трейлер можно посмотреть тут.
112.ua
Фото: instagram
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Кино, Фильм, Уилл Смит, Трейлер, Двойник, Gemini, Экшен, Gemini Man.
21:41 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь