Два Уилла Смита: вышел новый трейлер фильма "Двойник" (Видео)

В сети появился второй официальный трейлер фантастического экшена "Двойник" (Gemini Man, Гемини), главную роль в котором сыграл Уилл Смит. В картине также снимались Мэри Элизабет Уинстэд и Клайв Оуэн. Режиссером выступил Энг Ли ("Халк", "Горбатая гора"). По сюжету киллер Герни Броген решает поставить точку в профессиональной карьере. Но неожиданно, на его пути появляется таинственный двойник, который знает о каждом его следующем шаге. В украинский прокат картина выйдет 10 октября этого года. Первый дублированный трейлер можно посмотреть тут.