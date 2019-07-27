Фильм "Аладдин" режиссера Гая Ричи собрал в мировом прокате миллиард долларов

Новости культуры: Напомним, что лента компании Disney стала перезапуском классического мультфильма.

Перезапуск мультфильма "Аладдин", режиссером которого выступил Гай Ричи, собрал в мировом прокате миллиард долларов. Это первый фильм режиссера и первая картина с участием Уилла Смита, которой удалось достичь такого результата, сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что отметки в миллиард долларов кассовые сборы фильма достигли в пятницу, 26 июля. По состоянию на четверг "Аладдин" собрал в прокате США 343,1 миллион долларов, а в мире – 656,2 миллиона долларов. Кроме того, в Северной Америке картина занимала лидирующие места в прокате на протяжении семи недель из девяти.

Мультипликационный фильм "Аладдин" вышел на экраны в 1992 году и стал одной из самых успешных картин студии - она получила две премии "Оскар" и заработала более 500 миллионов долларов в мировом прокате. В 1994 году появился сиквел "Возвращение Джафара", а в 1996 году - триквел "Аладдин и король разбойников".