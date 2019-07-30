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В Сети появились подробности перезапуска сериала "Сплетница"

В Сети появились подробности перезапуска сериала "Сплетница"
13:39 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры: В новой "Сплетнице" будет всего 10 эпизодов, а авторы хотят показать, как медиа и социальные сети влияют на подростков.

После того, как создатели сериала "Сплетница" (Gossip Girl) заявили о перезапуске телешоу, которое покажет стриминговий сервис HBO Max, все поклонники были в восторге. Однако стало известно, что продолжением станет совсем другая история с новыми героями.

Исполнительный продюсер Джош Шварц прокомментировал перезапуск "Сплетницы" и заявил, что главные герои будут изменены. Об этом пишет издание TV Line.

"В нем не будет Серены или Блэр. Это не ремейк", – отметил Шварц.

Однако поклонники "старой" версии "Сплетницы" могут обрадоваться, ведь главные героини Блейк Лайвли и Лейтон Мистер таки могут появиться в новом сериале.

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Мы сообщили им, что планируем перезапуск. Они были с этим проектом в течение шести лет, и если захотят вернуться, мы будем уважать это решение. Но очевидно, что их появление в новом сериале станет событием, – рассказал исполнительный продюсер. Премьера сериала состоится весной 2020 года. 

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Фильмы, Кино, Сериалы, Сплетница.
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