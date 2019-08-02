Джаред Лето может сыграть серийного убийцу

Новости культуры: К съемочному процессу планируют приступить в сентябре. Недавно Лето закончил съемки в кинокомиксе "Морбиус" для студии Sony.

Лауреат премии "Оскар" Джаред Лето может присоединиться к Дензелу Вашингтону и Рами Малеку в триллере "Мелочи". Ему предложили роль серийного убийцы, за которым охотятся главные герои.

Фильм расскажет о Дике (Вашингтон), уставшем от жизни помощнике шерифа, который вынужден объединиться с крутым лос-анджелесским детективом Бакстером (Малек), чтобы выследить и поймать серийного убийцу.

У Дика есть способность видеть мелочи, которые помогают в расследовании, но он конфликтует с напарником, а также должен разобраться с собственным темным прошлым.

Сценарий картины написал постановщик "Разбойников с большой дороги" и "Основателя" Джон Ли Хэнкок. Он же займет режиссерское кресло проекта.

Как сообщалось ранее, наследие "Дневников вампира" и "Древних" живее всех живых: 2 сезон "Наследия" не только обещает новые сюжетные твисты, но и готовит для зрителей знакомство с новыми персонажами. Одного из них сыграет Алексис Денисоф из "Ангела".