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Джаред Лето может сыграть серийного убийцу

Джаред Лето может сыграть серийного убийцу
15:57 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости культуры: К съемочному процессу планируют приступить в сентябре. Недавно Лето закончил съемки в кинокомиксе "Морбиус" для студии Sony.

Лауреат премии "Оскар" Джаред Лето может присоединиться к Дензелу Вашингтону и Рами Малеку в триллере "Мелочи". Ему предложили роль серийного убийцы, за которым охотятся главные герои.

Фильм расскажет о Дике (Вашингтон), уставшем от жизни помощнике шерифа, который вынужден объединиться с крутым лос-анджелесским детективом Бакстером (Малек), чтобы выследить и поймать серийного убийцу.

У Дика есть способность видеть мелочи, которые помогают в расследовании, но он конфликтует с напарником, а также должен разобраться с собственным темным прошлым.

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Сценарий картины написал постановщик "Разбойников с большой дороги" и "Основателя" Джон Ли Хэнкок. Он же займет режиссерское кресло проекта.

Как сообщалось ранее, наследие "Дневников вампира" и "Древних" живее всех живых: 2 сезон "Наследия" не только обещает новые сюжетные твисты, но и готовит для зрителей знакомство с новыми персонажами. Одного из них сыграет Алексис Денисоф из "Ангела".

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Фильмы, Кино, Актер, Убийца, Джаред Лето, Серийный убийца, Сцены.
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