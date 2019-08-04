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Воскресенье, 04.08.2019

Кевин Спейси публично выступил в Национальном музее Рима (Видео)

60-летний американский актер Кевин Спейси зачитал поэму «Боксер» в Национальном музее Рима. Это стало его первым публичным выступлением после того, как с актера сняли обвинения в сексуальных домогательствах. Как сообщает Daily Beast, Спейси выступал возле античной статуи «Кулачный боец», читая произведение итальянского поэта Габриэле Тинти (Gabriele Tinti) «Боксер», посвященное уставшему и сломленному бойцу. Обвинения в свой адрес актер не комментировал.
УНИАН
Фото: Twitter
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Знаменитости, Звезды, Актер, Кевин Спейси, Американский актер.
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