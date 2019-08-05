Стало известно, что 7 сезон сериала "Сотня" станет последним

Новости культуры: В этот вторник поклонники "Сотни" увидят финальный эпизод шестого сезона, который наверняка подготовит почву для заключительного.

Еще один проект CW скоро завершит свое существование. Представители канала объявили, что седьмой сезон сериала "Сотня", который выйдет в эфир в 2020 году, будет последним.

Шоураннер проекта Джейсон Ротенберг объявил о закрытии шоу в Twitter несколько часов назад: "Финал шестого сезона состоится уже через несколько дней, а у меня есть новость одновременно светлая и грустная: следующий сезон будет последним. Мы всегда будем благодарны WB & CW за то, что они позволяли нам развивать шоу по нашему усмотрению и рассказывать историю так, как мы того хотели. Это была невероятная поездка!"

Чуть позже шоураннер отметил, что с учетом следующего сезона у "Сотни" в итоге может быть сотня серий. На данный момент шоу насчитывает 84 эпизода, включая грядущий заключительный. Значит ли это, что в седьмом сезоне впервые за долгое время опять будет 16 серий, пока неизвестно.

Сериал "Сотня" переносит зрителей в постапокалиптическое будущее, в котором люди спустя 97 лет после ядерной войны решаются вновь ступить на поверхность Земли. На планету с орбитальной станции посылают сотню юных преступников, которые выясняют, что последствия радиации ― далеко не единственное препятствие на пути к возвращению домой.