Стало известно, что 7 сезон сериала "Сотня" станет последним

Еще один проект CW скоро завершит свое существование. Представители канала объявили, что седьмой сезон сериала "Сотня", который выйдет в эфир в 2020 году, будет последним.
Шоураннер проекта Джейсон Ротенберг объявил о закрытии шоу в Twitter несколько часов назад: "Финал шестого сезона состоится уже через несколько дней, а у меня есть новость одновременно светлая и грустная: следующий сезон будет последним. Мы всегда будем благодарны WB & CW за то, что они позволяли нам развивать шоу по нашему усмотрению и рассказывать историю так, как мы того хотели. Это была невероятная поездка!"
Чуть позже шоураннер отметил, что с учетом следующего сезона у "Сотни" в итоге может быть сотня серий. На данный момент шоу насчитывает 84 эпизода, включая грядущий заключительный. Значит ли это, что в седьмом сезоне впервые за долгое время опять будет 16 серий, пока неизвестно.
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Join the Primes or die. Catch up before the season finale: Link in bio. #The100
Сериал "Сотня" переносит зрителей в постапокалиптическое будущее, в котором люди спустя 97 лет после ядерной войны решаются вновь ступить на поверхность Земли. На планету с орбитальной станции посылают сотню юных преступников, которые выясняют, что последствия радиации ― далеко не единственное препятствие на пути к возвращению домой.