Скачать
Понедельник, 05.08.2019
Тейлор: Украина хочет приобрести у США больше "Джавелинов"
Тейлор: Украина хочет приобрести у США больше "Джавелинов"
Кличко ушел в отпуск
Кличко ушел в отпуск
Наставник Десны - лучший тренер 2-го тура УПЛ
Наставник Десны - лучший тренер 2-го тура УПЛ
Стало известно, что 7 сезон сериала "Сотня" станет последним
Стало известно, что 7 сезон сериала "Сотня" станет последним

Стало известно, что 7 сезон сериала "Сотня" станет последним

Стало известно, что 7 сезон сериала "Сотня" станет последним
15:33 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: popcornnews.ru

Новости культуры: В этот вторник поклонники "Сотни" увидят финальный эпизод шестого сезона, который наверняка подготовит почву для заключительного.

Еще один проект CW скоро завершит свое существование. Представители канала объявили, что седьмой сезон сериала "Сотня", который выйдет в эфир в 2020 году, будет последним.

Шоураннер проекта Джейсон Ротенберг объявил о закрытии шоу в Twitter несколько часов назад: "Финал шестого сезона состоится уже через несколько дней, а у меня есть новость одновременно светлая и грустная: следующий сезон будет последним. Мы всегда будем благодарны WB & CW за то, что они позволяли нам развивать шоу по нашему усмотрению и рассказывать историю так, как мы того хотели. Это была невероятная поездка!"

Чуть позже шоураннер отметил, что с учетом следующего сезона у "Сотни" в итоге может быть сотня серий. На данный момент шоу насчитывает 84 эпизода, включая грядущий заключительный. Значит ли это, что в седьмом сезоне впервые за долгое время опять будет 16 серий, пока неизвестно. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Join the Primes or die. Catch up before the season finale: Link in bio. #The100

Публикация от The 100 (@cw_the100)  

Стало известно, что создателям оригинального "Короля Льва" не понравился игровой ремейк (Видео)

Сериал "Сотня" переносит зрителей в постапокалиптическое будущее, в котором люди спустя 97 лет после ядерной войны решаются вновь ступить на поверхность Земли. На планету с орбитальной станции посылают сотню юных преступников, которые выясняют, что последствия радиации ― далеко не единственное препятствие на пути к возвращению домой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Кино, Сериалы, Смотреть, Сериал "Сотня", Сотря.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В РФ ответили на заявление США о необходимости возврата Крыма Украине
02 Генерал-майор Назаров подал рапорт об увольнении
03 За 3 и 4 августа в Одессе выпала двухмесячная норма осадков
04 Оригинальные СМС поздравления с днем рождения на 5 августа
05 Разумков: Вернуть мир на Донбассе принятием законов - невозможно
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В августе украинцы будут отдыхать три дня на День Независимости
В августе украинцы будут отдыхать три дня на День Независимости
Завтра суд рассмотрит дело об &quot;отдыхе&quot; Сытника
Завтра суд рассмотрит дело об "отдыхе" Сытника
В МОЗ предупредили о стремительном росте заболевания корью
В МОЗ предупредили о росте заболевания корью
Найдена одна из старейших звезд во Вселенной
Найдена одна из старейших звезд во Вселенной
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь