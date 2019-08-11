Скачать
Воскресенье, 11.08.2019
Волкер анонсировал консультации между США, Францией и ФРГ по "нормандскому формату"
Волкер анонсировал консультации между США, Францией и ФРГ по "нормандскому формату"
День в ООС: боевики четыре раза обстреляли позиции ВСУ
День в ООС: боевики четыре раза обстреляли позиции ВСУ
АПЛ: Манчестер Юнайтед разгромил Челси на "Олд Траффорд"
АПЛ: Манчестер Юнайтед разгромил Челси на "Олд Траффорд"
Солист группы The Muse женился: нежные снимки со свадьбы
Солист группы The Muse женился: нежные снимки со свадьбы

Гвинет Пэлтроу снимется в новом сериале: подробности

Гвинет Пэлтроу снимется в новом сериале: подробности
21:33 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Известная американская актриса Гвинет Пэлтроу снимается в новом сериале под названием "Политик" (The Рolitician).

По случаю приближения даты премьеры создатели проекта опубликовали первые кадры из эпизодов.

Представители стримингового сериала Netflix обнародовали первые официальные снимки с нового сериала "Политик" (The Рolitician) на их странице в Twitter.

На фото Гвинет Пэлтроу, что, в привычном образе, не изменив кардинально свой стиль, предстала в роли одного из главных персонажей. Ее коллегами по съемочной площадке стали Джессика Ленґ, звезда фильма "Богемская рапсодия" Люси Бойнтон, Бен Платт и Зои Дойч, которая сыграла главную роль в фильме "Почему он?". Одним из режиссеров выступит Брэд Фэлчак, муж Гвинет Пэлтроу.

В Сети появились новые кадры 10 сезона сериала "Ходячие мертвецы"

В центре сюжета стоит богатый студент, который с раннего детства уверенно знал, что в будущем он станет президентом США. Другие герои сериала будут дополнять его жизни, показывая, что действительно нужно молодому политику, чтобы стать главой могущественного государства.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сериал, Актриса, Гвинет Пелтроу, Американская актриса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Красивые поздравления с днем рождения на 11 августа
02 Приметы и обряды на 11 августа - Калинов день, Калинник
03 Курбан Байрам 2019: поздравления в стихах и прозе
04 Гороскоп на сегодня, 11 августа 2019: все знаки Зодиака
05 МИД Украины отреагировал на визит Путина с мотоклубом в Крым
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Гватемала выбирает президента
Гватемала выбирает президента
Мусульмане всего мира празднуют Курбан-Байрам 2019
Мусульмане всего мира празднуют Курбан-Байрам 2019
Бои за йеменский Аден: 40 погибших
Бои за йеменский Аден: 40 погибших
Disney снимет ремейки на фильмы студии Fox
Disney снимет ремейки на фильмы студии Fox
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь