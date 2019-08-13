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Наталия Тена откровенно рассказала, как сильно ей не понравился финал сериала "Игры престолов"

Наталия Тена откровенно рассказала, как сильно ей не понравился финал сериала "Игры престолов"
13:09 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:С момента завершения "Игры престолов" прошло больше двух месяцев, но публика не устает обсуждать, пожалуй, самую большую неудачу Дэвида Бениоффа и Дэна Уайсса.

Актерский состав "Игры престолов" после премьеры восьмого сезона разделился на два лагеря: одни заступились за сериал и его создателей перед разгневанными поклонниками, а другие постарались сохранить нейтралитет. Но звезда "Гарри Поттера" и исполнительница роли Оши Наталия Тена откровенно рассказала, в какое недоумение ее привели заключительные эпизоды шоу.

В интервью изданию Yahoo Наталия Тена, покинувшая сериал после шестого сезона, заявила, что первые три заключительных эпизода шоу ей понравились. Однако то, что последовало за "Битвой за Винтерфелл", привело ее в недоумение.

По сравнению с остальными сезонами сюжетные линии, сам финал и все остальное было будто написано другими людьми. В этом просто не было никакого смысла. Моемо парню пришлось бежать, потому что в течение часа я разглагольствовала о том, как сильно мне не понравилось увиденное. А потом я позвонила другу и еще час жаловалась ему, — рассказала Тена.

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Напомним, среди недовольных также оказалась Лина Хиди, которая довольно мягко заметила, что хотела бы для Серсеи иной, более впечатляющей смерти. Конлет Хилл (Варис) признался, что был очень огорчен участью своего героя и как человек принял все близко к сердцу. А Николай Костер-Вальдау в одном из интервью пожаловался на слишком быстрый темп, который взял восьмой сезон.

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Знаменитости, Актриса, Игра престолов, Звезда, Сериалы, Игры престолов, Наталия Тена.
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