Наталия Тена откровенно рассказала, как сильно ей не понравился финал сериала "Игры престолов"

Новости культуры:С момента завершения "Игры престолов" прошло больше двух месяцев, но публика не устает обсуждать, пожалуй, самую большую неудачу Дэвида Бениоффа и Дэна Уайсса.

Актерский состав "Игры престолов" после премьеры восьмого сезона разделился на два лагеря: одни заступились за сериал и его создателей перед разгневанными поклонниками, а другие постарались сохранить нейтралитет. Но звезда "Гарри Поттера" и исполнительница роли Оши Наталия Тена откровенно рассказала, в какое недоумение ее привели заключительные эпизоды шоу.

В интервью изданию Yahoo Наталия Тена, покинувшая сериал после шестого сезона, заявила, что первые три заключительных эпизода шоу ей понравились. Однако то, что последовало за "Битвой за Винтерфелл", привело ее в недоумение.

По сравнению с остальными сезонами сюжетные линии, сам финал и все остальное было будто написано другими людьми. В этом просто не было никакого смысла. Моемо парню пришлось бежать, потому что в течение часа я разглагольствовала о том, как сильно мне не понравилось увиденное. А потом я позвонила другу и еще час жаловалась ему, — рассказала Тена.

Напомним, среди недовольных также оказалась Лина Хиди, которая довольно мягко заметила, что хотела бы для Серсеи иной, более впечатляющей смерти. Конлет Хилл (Варис) признался, что был очень огорчен участью своего героя и как человек принял все близко к сердцу. А Николай Костер-Вальдау в одном из интервью пожаловался на слишком быстрый темп, который взял восьмой сезон.