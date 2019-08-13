Disney может выпустить сиквел "Аладдина"

Новости культуры:У оригинального мультфильма были не только сиквелы, но и полноценный сериал.

Хорошая новость для всех, кому понравился Джинн в исполнении Уилла Смита — актер вернется к популярному образу в сиквеле картины. Об этом недавно сообщили западные СМИ и подтвердил продюсер "Аладдина" Дэн Лин.

"Аладдин" — один из нескольких игровых ремейков студии, которым удалось собрать в прокате миллиард долларов. Несмотря на сомнения публики, Уиллу Смиту и остальному актерскому составу удалось покорить зрителей, поэтому продолжение ленты остается лишь вопросом времени.

Работая над первым проектом, мы хотели снять настолько хороший фильм, насколько это возможно, и позволить зрителям самим решить, хотят ли они продолжения. И, судя по всему, они действительно хотят увидеть больше. По нашим данным, зрители смотрели картину по несколько раз, возвращаясь в кинотеатры с друзьями и семьей. Мы понимаем, что нам еще есть что рассказать. Думаю, мы выберем тот же путь развития, что был у оригинального "Аладдина", не копируя при этом все покадрово, — рассказал продюсер.

Хотя СМИ и отмечают, что создатели фильма и студия Disney пока на стадии переговоров, журналисты уверены, что в итоге зрители увидят продолжение. Гарантией тому являются сборы ремейка, перевалившие за миллиард долларов.

Присоединится ли к съемкам сиквела Гай Ричи, пока неизвестно, но, по словам Лина, создатели будут рады вернуть его в кресло режиссера.