Лучшие комедии с участием главного чудака французского кино - Пьера Ришара

1 Игрушка (1976) Журналисту Франсуа посчастливилось устроиться в газету и даже получить серьезное задание: написать материал о магазине игрушек. На этом везение главного героя не закончилось: в магазине он встречает богача Пьера Рамбаль-Коше, который пришёл туда вместе с сыном Эриком, чтобы порадовать отпрыска очередным дорогим подарком. Из всего ассортимента мальчику приглянулся Франсуа. Именно его ребёнок пожелал забрать с собой домой в качестве игрушки. Герою приходится согласиться исполнить эту унизительную роль, ведь месье Рамбаль-Коше хозяин печатного издания, в котором начал трудиться Франсуа. Отношения Эрика и его новой игрушки поначалу не заладились, но пройдя ряд испытаний, переросли в настоящую дружбу.

2 Беглецы (1986) Жан Люка, за плечами которого четырнадцать ограблений банков и пять лет тюрьмы, выходит на свободу. Он намерен начать жить правильно, поэтому меняет в ломбарде оставшиеся ценные вещи на наличные и отправляется в банк, чтобы открыть счёт. Неожиданно в учреждение врывается грабитель с пистолетом и гранатой и требует у сотрудников наполнить сумку деньгами. Чтобы выбраться из здания, которое уже оцепила полиция, преступник берёт в заложники Люка. Выйдя из банка, парочка вынуждена уносить ноги на автомобиле, ведь комиссар, который отлично знает Жана, просто уверен, что именно он взял в заложники несчастного, а не наоборот, и начинает преследование.

3 Не упускай из виду (1975) Пьер Видаль — очень ответственный сотрудник банка. Он предан своей работе и возлюбленной Жаннет. Директор банка берёт отпуск на неделю и оставляет заместителем Пьера. Мужчина с таким рвением приступил к обязанностям, что своими нелепыми выходками распугал часть клиентов. Он даже умудрился несколько раз побывать в полиции и привлечь внимание местного комиссара. Однако, самое главное, он позволил выкрасть из ячейки клиента ценные документы. Теперь у Видаля есть время до понедельника, чтобы вернуть их на место, чтобы окончательно не провалить свою миссию по замещению руководства.

4 Папаши (1983) Кристина в отчаянии: её сын-подросток Тристан сбежал из дома. Отец мальчика доверил это дело полиции. Мать такое отношение к ситуации не устраивает. Она придумывает весьма хитроумный план, как привлечь дополнительные силы к розыску её чада. Много лет назад она крутила роман сразу с тремя мужчинами. За одного она вышла замуж, а двум другим спустя семнадцать лет звонит и сообщает радостную новость о том, что они являются отцами прелестного мальчика, которого необходимо разыскать и доставить матери. Грубоватый журналист Жан и депрессивный учитель Франсуа, положив в карман фото неожиданно обретённого сына, отправляются на его поиски. Вскоре пути всех троих пересекутся.

5 Высокий блондин в черном ботинке (1972) Бернар Милан решил очернить имя своего руководителя полковника Тулуза, начальника французской контрразведки, пока тот находился в отпуске. Он отправляет своего агента в США с партией героина, чтобы тот позволил себя арестовать и обвинил контрразведку Франции в связи с наркобизнесом. Тулуз немедленно возвращается с отдыха и быстро раскрывает замысел Милана, но не ставит того в известность, а задумывает его проучить. Полковник, зная, что его кабинет на прослушке, сообщает своему помощнику Перрашу о скором прибытии в Париж некоего спецагента, который сможет вывести на чистую воду Милана. В частной беседе, без жучков, он поручает Перрашу просто выбрать в аэропорту любого товарища, за которым, естественно, люди Бернара организуют слежку. Спецагентом «повезло» стать застенчивому скрипачу Франсуа.

6 Налево от лифта (1988) Ян тайно вздыхает по замужней даме Флоранс. Он слишком скромен и нерешителен, чтобы попробовать закрутить с ней роман, но, тем не менее, не без помощи друга, он делает первый шаг и приглашает женщину к себе в мастерскую. Долгожданная встреча близится, звенит звонок, и герой спешит открыть дверь. На пороге оказывается полуобнаженная соседка Ева. Она провожала супруга, и дверь в её квартиру случайно захлопнулась. Ян, желая выручить красотку, через балкон проникает в квартиру соседей и сталкивается нос к носу с мужем Евы, мужчиной чрезвычайно ревнивым и агрессивным.

7 Укол зонтиком (1980) Актер Грегуар Леконт успевает за день сменить десяток ролей: наставить рога любовнице, поучаствовать в рекламе собачьего корма, забежать в театр, чтобы получить пару пощечин от главного героя пьесы. Однако, как и любой творческий человек, он мечтает о великой роли, и вот, наконец, его приглашают на пробы. У Грегуара появилась возможность сыграть убийцу, но герой путает двери и попадает на аудиенцию к настоящему мафиози, ожидающему профессионального киллера. Неказистый вид вошедшего не смутил бандита. Он рассказывает месье Леконту о необходимости ликвидировать торговца оружием с помощью зонтика, наконечник которого отравлен. Грегуар в восторге от сценария и гонорара и без вопросов соглашается.

8 Побег (1978) Адвокат Дюрок отправляется в тюрьму, чтобы проинформировать клиента Голара, которому светит смертная казнь, что есть неплохой шанс изменить приговор. Он записался на приём к президенту Франции и намерен просить его о помиловании. Во время беседы в тюрьме начинается бунт, и Голар решает не ждать милости от правителя, а сбежать немедленно. Он переодевается в одежду своего адвоката, которого слегка оглушил, и успешно покидает стены заведения. Дюроку также удаётся выбраться. Он запрыгивает в своё авто, за рулём которого уже устроился Голар, и узнаёт неприятную новость , которую передают по радио. Оказывается, в сводках полиции именно Дюрок значится как основной зачинщик беспорядка в тюрьме. Уносить ноги нужно теперь обоим.

9 Он начинает сердиться, или Горчица бьет в нос (1974) Пьер Дюруа преподает математику. Он добрый и безотказный человек — вот и сегодня помимо уроков ему нужно подготовить речь для отца, проверить работы за коллегу и помочь другу написать статью про кинозвезду Джеки Логан. Он успешно справляется со всеми заданиями, но его студентки, желая подшутить над учителем, меняют содержимое папок местами. Герой понимает, что раздал материалы неправильно, и немедленно отправляется исправлять ситуацию. По стечению обстоятельств он оказывается в доме кинодивы Джеки, о которой ещё утром писал нелицеприятную статью по просьбе товарища. Девушка очаровывает главного героя. Ещё бы, ведь, как оказалось, она тоже имеет диплом математика. Да к тому же диплом с отличием.