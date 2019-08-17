Снова на учебу: топ фильмов о школе и учениках (Видео)

Новости культуры:Мы выбрали для вас 12 самых популярных фильмов о школе, школьниках и учителях.

1. "Кэрри" (1976)

Жанр: ужасы, мистика.

Вы думаете, что мы начнем подборку с какой-нибудь миленькой комедии о светлом детстве и веселых школьных буднях? Как бы не так! Школьные годы далеко не для всех радужны, согласны? Эта культовая экранизация Стивена Кинга отобьет у хулиганов охоту издеваться над теми, кто кажется им слабыми. В центре сюжета история старшеклассницы по имени Кэрри Уайт. Девушка постоянно становится жертвой издевательств: в школе ее гнобят злые одноклассницы, а дома покоя не дает родная мать. Однажды девчушка замечает в себе способности к телекинезу. Берегитесь, обидчики. Это первоклассная лента о женской мести.

2. "Шестнадцать свечей" (1984)

Жанр: комедия, мелодрама.

Джон Хьюз прославился увлекательной школьной трилогией, наиболее известной по второй части, получившей название "Клуб “Завтрак”". Прелесть трилогии в том, что она состоит из трех разных историй, которые можно смотреть в любом порядке. А начинается цикл с данной комедийной ленты. Саманте Бейкер исполняется 16 лет, однако в этот важный для любого подростка день девушка несчастна. Семья занята подготовкой свадьбы старшей сестры Сэм и о дне рождении все забыли. А тут еще нагрянула неразделенная любовь: Саманте нравится красавчик, а вот в нее влюбился молокосос.

3. "Клуб “Завтрак”" (1985)

Жанр: драма.

А вот и упомянутный выше фильм. Пятеро подростков наказаны за плохое поведение. Совершенно разные ребята должны провести время вместе за написанием сочинения о том, кем они себя считают. Слово за слово и вот уже ребята делятся друг с другом самым сокровенным, обсуждая проблемы, которые им не с кем было обсудить.

4. "Выходной Фэрриса Бьюллера" (1986)

Жанр: комедия, приключения.

Всего год спустя после выхода культовой подростковой драмы про клуб "Завтрак", свет увидела новая увлекательная история о жизни школьников, завершивая трилогию Хьюза. Юный Фэррис устал от школьной суматохи и решил слегка развлечься. Вместе с друзьями парень отправляется в Чикаго.

5. "Общество мертвых поэтов" (1989)

Жанр: драма.

Восхитительный, драматичный и в то же время жизнеутверждающий фильм о талантливом учителе и его учениках. Мы видим закрытое учебное учреждение для мальчиков из обеспеченных семей. Казалось бы, что у ребят весь мир в кармане, ведь их влиятельные родители богаты. Однако возникает нешуточный конфликт поколений. Волевые отцы не желают прислушиваться к мечтам своих сыновей и навязывают мальчикам свой образ жизни.

6. "Гарри Поттер" (2001-2011)

Жанр: фэнтези, приключения.

Серия фильмов о мальчике-волшебнике стала настоящим мейнстримом. Само собой, мы просто обязаны упомянуть данный цикл фильмов, ведь большинство событий в них разворачиваются в стенах школы. В Хогвартсе учатся маги, а на уроках ребятам преподают зельеварение и прочие волшебные науки. Несмотря на специфику школы, здешние дети во многом похожи на обычных учеников: они дружат, влюбляются и даже противостоят хулиганам. Цикл состоит из восьми фильмов, начинаясь с ленты "Гарри Поттер и философский камень" и заканчиваясь на второй части фильма "Гарри Поттер и дары смерти".

7. "Школа рока" (2003)

Жанр: музыкальная комедия.

Дьюи Финн – талантливый и эксцентричный музыкант, оказавшийся без работы. Отчаявшись из-за отсутствия денег, Дьюи выдает себя за школьного учителя. Увидев, как некоторые дети репетируют во время занятий музыкой, Финн решает создать молодежную рок-группу, подключив к процессу всех ребят: кто-то играет, кто-то выполняет роль администратора, а кто-то заменяет работников сцены. Влившись в творческий процесс, школьники мало-помалу преодолевают свои комплексы и проблемы.

8. "Папе снова 17" (2009)

Жанр: комедия.

Смешной и мудрый фильм о чудесном омоложении, о проблемах отцов и детей, о школьных тяготах и многом другом. Главный герой– Майк О’Доннелл – ведет унылый образ жизни: жена от него ушла, дети не горят желанием общаться с отцом, на работе дела не ладятся. Он бы многое отдал, лишь бы вернуться в школьные годы, когда Майк был популярным красавчиком, не обремененным хлопотами взрослой жизни. И вот его мечта сбывается!

9. "Отличница легкого поведения" (2010)

Жанр: комедия.

Олив Пендергаст (ну и фамилия...) учится в школе с довольно строгими нравами. По глупости своей Олив врет о том, что лишилась девственности. Ученики делятся на два враждующих лагеря: одни осуждают девушку, а вторые ею восхищаются. Тем временем к Олив обращаются непопулярные мальчишки, которые просят ее соврать про их отношения.

10. "Дневник слабака" (2010-2012)

Жанр: комедия.

Уморительная экранизация одноименного цикла книг Джеффа Кинни. Главного героя зовут Грег Хеффли: очаровательный по своему мальчик далеко не идеал. Худой и низкорослый Грег мечтает стать популярным, однако частенько добивается противоположного эффекта. В школе проблем хоть отбавляй, так тут еще и дома приходится терпеть выходки старшего брата и вопли младшего братишки. К сожалению, на данный момент экранизированы всего четыре книги из всей серии: первая ("Дневник слабака"), вторая ("Дневник слабака. Правила Родрика"), четвертая ("Дневник слабака. Собачьи дни"), а так же девятая ("Дневник слабака. Долгая дорога").

11. "Хорошо быть тихоней" (2012)

Жанр: драма.

Экранизация бестселлера Чбовски дарит пищу для размышлений, вынуждая нас задуматься о том, какие темные тайны могут скрываться в душе обычного подростка. Юный Чарли ничем особо не выделяется в новой школе, но постепенно заводит друзей. Вот только еще никто не знает о беде, что приключилась с пареньком.

12. "Телекинез" (2013)

Жанр: ужасы, мистика.

Наша подборка началась с экранизации романа Кинга, им же и завершится. Это довольно неплохой ремейк ленты "Кэрри", повторяющий события оригинала. Хотя данный ужастик и входит в число самых популярных фильмов для подростков, у него есть один существенный недостаток: уж больно красива Хлоя Мориц для невзрачной дурнушки, над которой якобы потешается вся школа. А в остальном лента радует неплохой актерской игрой и качественными спецэффектами.