Скачать
Суббота, 17.08.2019
Причиной пожара в отеле Одессы может быть возгорание проводки
Причиной пожара в отеле Одессы может быть возгорание проводки
В горевшем одесском отеле найдено тело девятого погибшего
В горевшем одесском отеле найдено тело девятого погибшего
Футбол. Где и когда смотреть матчи 4 тура чемпионата Украины
Футбол. Где и когда смотреть матчи 4 тура чемпионата Украины
Кузьме "Скрябину" было бы 51: украинские звезды вспомнили, каким он был
"Скрябину" было бы 51: украинские звезды вспомнили, каким он был

Снова на учебу: топ фильмов о школе и учениках (Видео)

Снова на учебу: топ фильмов о школе и учениках (Видео)
15:34 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: miridei.com

Новости культуры:Мы выбрали для вас 12 самых популярных фильмов о школе, школьниках и учителях.

1. "Кэрри" (1976)

Жанр: ужасы, мистика.

Вы думаете, что мы начнем подборку с какой-нибудь миленькой комедии о светлом детстве и веселых школьных буднях? Как бы не так! Школьные годы далеко не для всех радужны, согласны? Эта культовая экранизация Стивена Кинга отобьет у хулиганов охоту издеваться над теми, кто кажется им слабыми. В центре сюжета история старшеклассницы по имени Кэрри Уайт. Девушка постоянно становится жертвой издевательств: в школе ее гнобят злые одноклассницы, а дома покоя не дает родная мать. Однажды девчушка замечает в себе способности к телекинезу. Берегитесь, обидчики. Это первоклассная лента о женской мести.

2. "Шестнадцать свечей" (1984)

Жанр: комедия, мелодрама.

Джон Хьюз прославился увлекательной школьной трилогией, наиболее известной по второй части, получившей название "Клуб “Завтрак”". Прелесть трилогии в том, что она состоит из трех разных историй, которые можно смотреть в любом порядке. А начинается цикл с данной комедийной ленты. Саманте Бейкер исполняется 16 лет, однако в этот важный для любого подростка день девушка несчастна. Семья занята подготовкой свадьбы старшей сестры Сэм и о дне рождении все забыли. А тут еще нагрянула неразделенная любовь: Саманте нравится красавчик, а вот в нее влюбился молокосос.

3. "Клуб “Завтрак”" (1985)

Жанр: драма.

А вот и упомянутный выше фильм. Пятеро подростков наказаны за плохое поведение. Совершенно разные ребята должны провести время вместе за написанием сочинения о том, кем они себя считают. Слово за слово и вот уже ребята делятся друг с другом самым сокровенным, обсуждая проблемы, которые им не с кем было обсудить.

4. "Выходной Фэрриса Бьюллера" (1986)

Жанр: комедия, приключения.

Всего год спустя после выхода культовой подростковой драмы про клуб "Завтрак", свет увидела новая увлекательная история о жизни школьников, завершивая трилогию Хьюза. Юный Фэррис устал от школьной суматохи и решил слегка развлечься. Вместе с друзьями парень отправляется в Чикаго.

5. "Общество мертвых поэтов" (1989)

Жанр: драма.

Восхитительный, драматичный и в то же время жизнеутверждающий фильм о талантливом учителе и его учениках. Мы видим закрытое учебное учреждение для мальчиков из обеспеченных семей. Казалось бы, что у ребят весь мир в кармане, ведь их влиятельные родители богаты. Однако возникает нешуточный конфликт поколений. Волевые отцы не желают прислушиваться к мечтам своих сыновей и навязывают мальчикам свой образ жизни.

6. "Гарри Поттер" (2001-2011)

Жанр: фэнтези, приключения.

Серия фильмов о мальчике-волшебнике стала настоящим мейнстримом. Само собой, мы просто обязаны упомянуть данный цикл фильмов, ведь большинство событий в них разворачиваются в стенах школы. В Хогвартсе учатся маги, а на уроках ребятам преподают зельеварение и прочие волшебные науки. Несмотря на специфику школы, здешние дети во многом похожи на обычных учеников: они дружат, влюбляются и даже противостоят хулиганам. Цикл состоит из восьми фильмов, начинаясь с ленты "Гарри Поттер и философский камень" и заканчиваясь на второй части фильма "Гарри Поттер и дары смерти".

7. "Школа рока" (2003)

Жанр: музыкальная комедия.

Дьюи Финн – талантливый и эксцентричный музыкант, оказавшийся без работы. Отчаявшись из-за отсутствия денег, Дьюи выдает себя за школьного учителя. Увидев, как некоторые дети репетируют во время занятий музыкой, Финн решает создать молодежную рок-группу, подключив к процессу всех ребят: кто-то играет, кто-то выполняет роль администратора, а кто-то заменяет работников сцены. Влившись в творческий процесс, школьники мало-помалу преодолевают свои комплексы и проблемы.

8. "Папе снова 17" (2009)

Жанр: комедия.

Смешной и мудрый фильм о чудесном омоложении, о проблемах отцов и детей, о школьных тяготах и многом другом. Главный герой– Майк О’Доннелл – ведет унылый образ жизни: жена от него ушла, дети не горят желанием общаться с отцом, на работе дела не ладятся. Он бы многое отдал, лишь бы вернуться в школьные годы, когда Майк был популярным красавчиком, не обремененным хлопотами взрослой жизни. И вот его мечта сбывается!

9. "Отличница легкого поведения" (2010)

Жанр: комедия.

Олив Пендергаст (ну и фамилия...) учится в школе с довольно строгими нравами. По глупости своей Олив врет о том, что лишилась девственности. Ученики делятся на два враждующих лагеря: одни осуждают девушку, а вторые ею восхищаются. Тем временем к Олив обращаются непопулярные мальчишки, которые просят ее соврать про их отношения.

10. "Дневник слабака" (2010-2012)

Жанр: комедия.

Уморительная экранизация одноименного цикла книг Джеффа Кинни. Главного героя зовут Грег Хеффли: очаровательный по своему мальчик далеко не идеал. Худой и низкорослый Грег мечтает стать популярным, однако частенько добивается противоположного эффекта. В школе проблем хоть отбавляй, так тут еще и дома приходится терпеть выходки старшего брата и вопли младшего братишки. К сожалению, на данный момент экранизированы всего четыре книги из всей серии: первая ("Дневник слабака"), вторая ("Дневник слабака. Правила Родрика"), четвертая ("Дневник слабака. Собачьи дни"), а так же девятая ("Дневник слабака. Долгая дорога").

Поклонникам Гарри Поттера: Pandora выпустит коллекцию украшений, посвященную фильму

11. "Хорошо быть тихоней" (2012)

Жанр: драма.

Экранизация бестселлера Чбовски дарит пищу для размышлений, вынуждая нас задуматься о том, какие темные тайны могут скрываться в душе обычного подростка. Юный Чарли ничем особо не выделяется в новой школе, но постепенно заводит друзей. Вот только еще никто не знает о беде, что приключилась с пареньком.

12. "Телекинез" (2013)

Жанр: ужасы, мистика.

Наша подборка началась с экранизации романа Кинга, им же и завершится. Это довольно неплохой ремейк ленты "Кэрри", повторяющий события оригинала. Хотя данный ужастик и входит в число самых популярных фильмов для подростков, у него есть один существенный недостаток: уж больно красива Хлоя Мориц для невзрачной дурнушки, над которой якобы потешается вся школа. А в остальном лента радует неплохой актерской игрой и качественными спецэффектами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Школа, Гарри Поттер, Керри, Хорошо быть тихоней, Учеба, Телекинез, Что посмотреть, Школа рока, подборка фильмов, Отличница легкого поведения, Папе снова 17, Общество мертвых поэтов, Топ фильмов, Дневник слабака, Выходной Фэрриса Бьюллера, Клуб "Завтрак", Шестнадцать свечей.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маск опять высказался по поводу ядерного удара по Марсу
02 Гороскоп на сегодня, 17 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Что случится с нашей планетой в случае ядерной войны: ответ ученых
04 В Черновицкой области женщина будет отвечать перед судом из-за шутки ее дочери
05 Гороскоп на завтра, 17 августа 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Москве начались очередные протесты
В Москве начались очередные протесты
В Украине начала работу миссия ЕС по цифровому рынку
В Украине начала работу миссия ЕС по цифровому рынку
В Украине пройдут дожди и похолодает: прогноз погоды на 17 августа
В Украине 17 августа пройдут дожди и похолодает
17 августа - Всемирный день бездомных животных
17 августа - Всемирный день бездомных животных
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь