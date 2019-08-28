"Великі вуйки": чего ожидать от спин-оффа "Останній москаль" (Видео)

Юрий Горбунов успевает все: и "Танцы со звездами" вести, и главные роли играть в сериалах и кино.
На канале "Окей Дуся" вышло новое видео о закулисных приключениях актеров и съемочной группы сериала "Великі Вуйки" (новый спин-оф культового сериала "Останній москаль") , в котором в главной роли выступил Юрий Горбунов.
Но уже не только как актер он главный...
О закадровой и в кадровой выпивке, новых любовных перипетиях и даже скандальных секретиках съемочной группы сериала "Великі вуйки" - в этом видео:
Ранее сообщалось, что в Украине создают мини-сериал "Фермеры", который продвигает идею фермерства и восстановление украинского села. В Ровенской области при поддержке Украинского культурного фонда реализуется проект по написанию сценария к минисериалу "Фермеры".