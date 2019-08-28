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"Великі вуйки": чего ожидать от спин-оффа "Останній москаль" (Видео)

"Великі вуйки": чего ожидать от спин-оффа "Останній москаль" (Видео)
13:46 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: Instagram

Новости культуры:Юрий Горбунов рассказал о закулисье съемок украинского сериала.

Юрий Горбунов успевает все: и "Танцы со звездами" вести, и главные роли играть в сериалах и кино.

На канале "Окей Дуся" вышло новое видео о закулисных приключениях актеров и съемочной группы сериала "Великі Вуйки" (новый спин-оф культового сериала "Останній москаль") , в котором в главной роли выступил Юрий Горбунов.

Но уже не только как актер он главный...

О закадровой и в кадровой выпивке, новых любовных перипетиях и даже скандальных секретиках съемочной группы сериала "Великі вуйки" - в этом видео:

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Ранее сообщалось, что в Украине создают мини-сериал "Фермеры", который продвигает идею фермерства и восстановление украинского села. В Ровенской области при поддержке Украинского культурного фонда реализуется проект по написанию сценария к минисериалу "Фермеры".

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Видео, Юрий Горбунов, Останній москаль, Великі Вуйки, Окей Дуся.
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