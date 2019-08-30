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Опубликован трейлер нового фильма с Ниной Добрев "Счастливый день" (Видео)

Опубликован трейлер нового фильма с Ниной Добрев "Счастливый день" (Видео)
19:25 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости культуры:Канадская актриса Нина Добрев спасается от Криспина Гловера в кинокартине Роджера Эвери.

Папа Марти МакФлая очень изменился за лето и превратился в опытного киллера-психопата, стремящегося отомстить обидчику. И на прицеле у него оказались звезда "На гребне волны" Люк Брейси и звезда "Дневников вампира" Нина Добрев.

"Он сумасшедший! Слышала его акцент, знаешь, почему он так разговаривает? Потому что считает себя французом!" - описывает главного злодея один из персонажей фильма. "Счастливый день" рассказывает историю взломщика сейфов по имени Рэд, который выходит из тюрьмы и возвращается к жене и дочери. Однако семейная идиллия длится недолго, потому что по его стопам следует наемный убийца Люк, желающий отмстить главному герою за смерть своего брата.

Несмотря на то, что фильм описывается как криминальный боевик, в трейлере есть место и черному юмору. Что неудивительно, ведь за написание сценария и постановку картину отвечает Роджер Эвери - лауреат премии "Оскар" за фильм "Криминальное чтиво".

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Мировая премьера "Счастливого дня" состоится 11 октября.

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Видео, Трейлер, Нина Добрев, Криспин Гловер, Счастливый день.
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