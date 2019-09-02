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Новый фильм от Netflix: трейлер подростковой ленты "Высокая девушка" (Видео)

Новый фильм от Netflix: трейлер подростковой ленты "Высокая девушка" (Видео)
09:39 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Netflix представил трейлер подросткового фильма "Высокая девушка".

Сервис Netflix, после презентации трейлера документального фильма о Билле Гейтсе, опубликовал официальный проморолик подростковой ленты "Высокая девушка" (Tall Girl).

В картине сыграли в основном начинающие актеры: Анжела Кинси, Сабрина Карпентер, Гриффин Глак и др. Режиссером выступила Зинга Стюарт ("Выйти замуж любой ценой").

По сюжету, главная героиня Джоди обладает высоким ростом, из-за чего выслушивает множество насмешек одноклассников и окружающих. После нескольких лет унижений девушка решает доказать свою индивидуальность и постоять за себя.

Премьера запланирована на 13 сентября.

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Также,  ранее Netflix опубликовал первый трейлер сериала "Шпион" (The Spy), главную роль в котором сыграл британский комедийный актер Саша Барон Коэн. Шоу будет посвящено израильскому разведчику и для актера эта роль станет драматическим перевоплощением.

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Кино, Фильм, Netflix, Проморолик, Высокая девушка, Tall Girl.
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