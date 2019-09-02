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Топ 5 лучших фильмов с Киану Ривзом, которые следует посмотреть (Видео)

Топ 5 лучших фильмов с Киану Ривзом, которые следует посмотреть (Видео)
12:47 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости культуры:Предлагаем пять фильмов с участием Киану Ривза, которые стали легендарными.

Киану Ривзу 2 сентября исполнилось 55 лет и он до сих пор остается одним из самых востребованных актеров современности.

"На гребне волны" (1991) 

После этого фильма к Киану пришел настоящий успех. Также актер получил и звание секс-символа Голливуда.

"Адвокат дьявола" (1997) 

Мистическая драма, также была успешной для Киану. А его партнерами по ленте стали такие звезды, как Аль Пачино и Шарлиз Терон.

"Матрица" (1999) 

Фильм "Матрица" давно стал культовым. Роль главного героя Нео идеально подошла для Ривза.

"Сладкий ноябрь" (2001) 

Один из самых романтичных фильмов Киану. И снова партнершей по картине стала непревзойденная Шарлиз Терон.

"Джон Уик" (2014) 

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Долгожданное возвращение Ривза в большое кино. Киану показал, что до сих пор в отличной форме и готов к экшену.

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Все по теме:

Кино, Фильм, Актер, Матрица, На гребне волны, Адвокат дьявола, Джон Уик, Сладкий ноябрь, Киану Ривзом.
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