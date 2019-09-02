Топ 5 лучших фильмов с Киану Ривзом, которые следует посмотреть (Видео)

Киану Ривзу 2 сентября исполнилось 55 лет и он до сих пор остается одним из самых востребованных актеров современности.
"На гребне волны" (1991)
После этого фильма к Киану пришел настоящий успех. Также актер получил и звание секс-символа Голливуда.
"Адвокат дьявола" (1997)
Мистическая драма, также была успешной для Киану. А его партнерами по ленте стали такие звезды, как Аль Пачино и Шарлиз Терон.
"Матрица" (1999)
Фильм "Матрица" давно стал культовым. Роль главного героя Нео идеально подошла для Ривза.
"Сладкий ноябрь" (2001)
Один из самых романтичных фильмов Киану. И снова партнершей по картине стала непревзойденная Шарлиз Терон.
"Джон Уик" (2014)
Долгожданное возвращение Ривза в большое кино. Киану показал, что до сих пор в отличной форме и готов к экшену.