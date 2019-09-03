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Тачки: когда скорость в удовольствие

Тачки: когда скорость в удовольствие
17:31 Сегодня Телеграф

Новости культуры:Многие мальчишки, не отрываясь от экранов, следят за приключениями героев мультфильма «Тачки».

В чем секрет успеха красного автомобильчика Молнии МакКуина и его друзей, рассказывают эксперты интернет-магазина «Будинок іграшок».

Кто такой Молния МакКуин?

В 2006 году увлекательный мультфильм о приключениях машинок покорил сердца мальчишек во всем мире. Оскароносная лента от мастеров Pixar рассказывает о дружбе, добре, любви и смысле жизни. Герои «Тачек» — легковые и грузовые автомобильчики, которые ведут обычный образ жизни и очень любят гонки. Главный персонаж мультфильма — дерзкий и амбициозный гоночный автомобильчик МакКуин по прозвищу Молния. Он по сюжету попадает в маленький заброшенный городок, которого даже нет на карте. Там знакомится с тягачом-эвакуатором Мэтром, судьей-отшельником Доком, обворожительной красоткой Салли, полицейским Шерифом и другими жителями Радиатор-Спрингса, у каждого из которых свой характер и своя история. Такое приключение круто меняет жизнь чемпиона, стремившегося лишь к славе и успеху. Он находит свою любовь, возрождает некогда процветающий городок и становится настоящим победителем Кубка Поршня.

Любимые герои на полках магазинов

После выхода картины машинка тачки настолько полюбилась детворе, что производители игрушек не смогли остаться в стороне. Первой права на изготовление игрушечных мультяшных героев приобрела компания Mattel и выпустила серию машинок «Тачки». Дизайн легковушек и грузовичков был тщательно проработан, поэтому игрушечные авто как две капли воды походили на своих экранных прототипов. 

Среди продукции бренда каждый найдет игрушку по душе: металлические и пластиковые машинки разных размеров с инерционными двигателями, на радиоуправлении или без механизма, модели для игры и коллекционные мини-копии.

Мечта юных автолюбителей

Наряду с простыми по конструкции моделями выпускаются и более продвинутые игрушки:

  • Машинки-перевертыши. С помощью специального крепления машинки соединяются друг с другом, приподнимаясь одна над другой. С такими суперкарами можно устраивать зрелищные автошоу.

  • Машинки, меняющие цвет. Поместите фигурку в холодную воду и следите за изменениями. А чтобы вернуть первоначальный цвет, полейте ее теплой водой.

  • Радиоуправляемые автомобили. Такие игрушки работают от батареек и приводятся в движение с помощью пульта в виде стартового флажка с переключателем режимов. Выбирайте желаемый режим и начинайте заезд. 

  • Наборы для гонок. Включают треки для захватывающих трюков, гаражи, автопарки и заправочные станции. Ребенок может самостоятельно собрать трассу для соревнования. Меняйте дорожные пути, запускайте машинку и смотрите, как она по рампе несется к трамплину.

  • Интерактивные автомобили. Этот автомобильчик Молния МакКуин светит фарами и воспроизводит более 300 фраз и звуков из фильма, а через встроенный датчик распознает препятствия и ловко их преодолевает. Траекторию движения можно запрограммировать на сенсорном экране. 

Вышел новый трейлер третьих "Тачек" (Видео)

Приятные бонусы для ярых фанатов

Мультфильм «Тачки» оказался настолько успешным, что многие производители выкупили лицензию на выпуск продукции с символикой мультяшных героев. Так на прилавках появились не только игрушечные машинки, но и конструкторы, настольные игры, раскраски, школьные принадлежности, рюкзаки, аксессуары, товары для активного отдыха и развивающие игрушки, напоминающие о мультфильме и его героях. 

Если малыш увлекается «Тачками», помогите ему собрать коллекцию или маленький автопарк. Пусть играет с машинками, придумывает новые сюжеты и воспроизводит любимые моменты из мультика. А с помощью треков устраивает головокружительные гонки, выполняет сложные трюки и преодолевает лихие виражи.

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Мультфильм, Авто, Тачки, Машинки, МакКуин.
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