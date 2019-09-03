Тачки: когда скорость в удовольствие

Новости культуры:Многие мальчишки, не отрываясь от экранов, следят за приключениями героев мультфильма «Тачки».

В чем секрет успеха красного автомобильчика Молнии МакКуина и его друзей, рассказывают эксперты интернет-магазина «Будинок іграшок».

Кто такой Молния МакКуин?

В 2006 году увлекательный мультфильм о приключениях машинок покорил сердца мальчишек во всем мире. Оскароносная лента от мастеров Pixar рассказывает о дружбе, добре, любви и смысле жизни. Герои «Тачек» — легковые и грузовые автомобильчики, которые ведут обычный образ жизни и очень любят гонки. Главный персонаж мультфильма — дерзкий и амбициозный гоночный автомобильчик МакКуин по прозвищу Молния. Он по сюжету попадает в маленький заброшенный городок, которого даже нет на карте. Там знакомится с тягачом-эвакуатором Мэтром, судьей-отшельником Доком, обворожительной красоткой Салли, полицейским Шерифом и другими жителями Радиатор-Спрингса, у каждого из которых свой характер и своя история. Такое приключение круто меняет жизнь чемпиона, стремившегося лишь к славе и успеху. Он находит свою любовь, возрождает некогда процветающий городок и становится настоящим победителем Кубка Поршня.

Любимые герои на полках магазинов

После выхода картины машинка тачки настолько полюбилась детворе, что производители игрушек не смогли остаться в стороне. Первой права на изготовление игрушечных мультяшных героев приобрела компания Mattel и выпустила серию машинок «Тачки». Дизайн легковушек и грузовичков был тщательно проработан, поэтому игрушечные авто как две капли воды походили на своих экранных прототипов.

Среди продукции бренда каждый найдет игрушку по душе: металлические и пластиковые машинки разных размеров с инерционными двигателями, на радиоуправлении или без механизма, модели для игры и коллекционные мини-копии.

Мечта юных автолюбителей

Наряду с простыми по конструкции моделями выпускаются и более продвинутые игрушки:

Машинки-перевертыши. С помощью специального крепления машинки соединяются друг с другом, приподнимаясь одна над другой. С такими суперкарами можно устраивать зрелищные автошоу.

Машинки, меняющие цвет. Поместите фигурку в холодную воду и следите за изменениями. А чтобы вернуть первоначальный цвет, полейте ее теплой водой.

Радиоуправляемые автомобили. Такие игрушки работают от батареек и приводятся в движение с помощью пульта в виде стартового флажка с переключателем режимов. Выбирайте желаемый режим и начинайте заезд.

Наборы для гонок. Включают треки для захватывающих трюков, гаражи, автопарки и заправочные станции. Ребенок может самостоятельно собрать трассу для соревнования. Меняйте дорожные пути, запускайте машинку и смотрите, как она по рампе несется к трамплину.

Интерактивные автомобили. Этот автомобильчик Молния МакКуин светит фарами и воспроизводит более 300 фраз и звуков из фильма, а через встроенный датчик распознает препятствия и ловко их преодолевает. Траекторию движения можно запрограммировать на сенсорном экране.

Приятные бонусы для ярых фанатов

Мультфильм «Тачки» оказался настолько успешным, что многие производители выкупили лицензию на выпуск продукции с символикой мультяшных героев. Так на прилавках появились не только игрушечные машинки, но и конструкторы, настольные игры, раскраски, школьные принадлежности, рюкзаки, аксессуары, товары для активного отдыха и развивающие игрушки, напоминающие о мультфильме и его героях.

Если малыш увлекается «Тачками», помогите ему собрать коллекцию или маленький автопарк. Пусть играет с машинками, придумывает новые сюжеты и воспроизводит любимые моменты из мультика. А с помощью треков устраивает головокружительные гонки, выполняет сложные трюки и преодолевает лихие виражи.