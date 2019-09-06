Фильмы, которые помогут понять, что такое "киберпанк" (Фото)

1 В произведениях этого жанра, будь то книги, игры или фильмы, рассказывается о будущем человечества, пострадавшего от технологического прогресса. Чтобы ближе познакомиться с киберпанком, достаточно посмотреть несколько лент, посвященных этому направлению. "Бегущий по лезвию", 1982 год Ни один подобный рейтинг не обходится без фильма "Бегущий по лезвию", который является своего рода исходником всей киберпанковской киноэстетики. Эта лента, снятая по мотивам романа Филипа Дика "Мечтают ли андроиды об электроовцах?", утверждает, что окружающий нас мир — всего лишь иллюзия. В центре сюжета детектив полиции Рик Декард, на плечи которого ложится задача по поиску и уничтожению искусственно созданных людей, называемых репликантами. Существуют две версии фильма — оригинальная с хэппи-эндом и режиссерская с открытым финалом. Если вы хотите полностью проникнуться духом компьютерной эпохи, рекомендуем посмотреть обе эти картины.

2 "Тэцуо — железный человек", 1989 год "Тэцуо — железный человек" — японский фильм режиссера Синъи Цукамото, который больше напоминает хоррор-клип группы в стиле индастриал-метал. Цель ленты — показать зрителю всю боль от процесса слияния людей с машинами. Здесь вас ждет беспрерывный поток черно-белого ужаса, который идеально описывает киберпанк в его наиболее хардкорной форме.

3 "Галактика THX 1138", 1971 год "Галактика THX 1138" — антиутопическая лента режиссера Джорджа Лукаса, ремейк короткометражки "Электронный лабиринт: THX 1138 4EB". Действия фильма разворачиваются в мире, где люди вынуждены жить под землей и выполнять все приказы компьютеров, которые используют их в качестве рабов. Однажды такой быт надоедает гражданину THX 1138 (вместо имен в этой вселенной используются буквенно-цифровые комбинации) и он решается в одиночку пойти против системы. Есть ли у него шансы и чем обернется этот бунт, смотрите в фильме.

4 "Матрица", 1999 год Вряд ли найдется хоть один человек, который не смотрел "Матрицу". Этот фильм 1999 года пользуется популярностью до сих пор, а термин "красная и синяя таблетки" используют во всех уголках мира, как понятные всем речевые обороты. Однако во времена, когда "Матрица" только вышла на экраны, никто не думал о ней, как об одном из самых ярких представителей киберпанка. А ведь на создание этой ленты братьев Вачовски вдохновил роман писателя Уильяма Гибсона "Нейромант", который относят к классике жанра. И хоть "Матрица" является "облегченным" вариантом аунтиутопической вселенной, это идеальный фильм для того, чтобы начать знакомство с этим разделом научной фантастики.

5 "Пи", 1998 год Еще один фильм с монохромной картинкой, во время просмотра которого мозг зрителя постепенно закипает. "Пи" рассказывает о талантливом ученом Максе Коэне, страдающем от галлюцинаций, паранойи, мигрени и социофобии. Он уверен, что все в мире можно постичь при помощи чисел и проводит сложнейшие арифметические вычисления, тем самым впечатляя живущую по соседству маленькую девочку. Далее героя ждут бесконечные вопросы и загадки, связанные преимущественно с неким 216-значным числом, которое выдавали перед "смертью" все компьютеры. Этот триллер Даррена Аронофски удивительным образом соединил в себе кибернетику, математику и кабалистику, поэтому он однозначно заслуживает вашего внимания.

6 "Бразилия", 1985 год События антиутопии режиссера Терри Гиллиама разворачиваются где-то в XX веке, в обществе, которое сковала бюрократия. Все его жители погрязли в бумажной волоките, в том числе главный герой Сэм Лаури, работающий мелким клерком. Сэма вполне устраивает его жизнь, но однажды он встречает девушку из своих снов и узнает, что она попала в неприятности. Единственный способ спасти ее — удалить запись из системы, но сделать это не так просто… В конце концов Сэм осуществляет задуманное, и кажется, наступает хэппи-энд. Но не забывайте, киберпанк — это не про романтику. Поэтому после того, как герои проводят вместе ночь, их ждет весьма неприятный сюрприз.

7 "Кодер", 2002 год "Кодер" — относительно новый представитель жанра, снятый режиссером Винченцо Натали. Фильм рассказывает зрителю о вездесущих корпорациях, занимающихся шпионажем и превращающих агентов в послушных марионеток, утративших свое "я". Морган Салливан долгое время не догадывается о злодеяниях своего начальства и полностью наслаждается жизнью, но вскоре загадочная девушка откроет ему глаза на происходящее, после чего агенту придется выступить против системы.

8 "Странные дни", 1995 год Действия фантастического триллера Кэтрин Бигелоу разворачиваются в очень неспокойном Лос-Анджелесе. Главный герой — бывший полицейский, а теперь торговец воспоминаниями — однажды получает таинственный диск, на котором записана смерть его знакомой. Тогда Ленни решает выяснить, кто совершил убийство, и вот тут его ждут настоящие приключения. Стоит отметить, что фильм снят по сценарию Джеймса Кэмерона и удостоился множества наград.

9 "Робокоп", 1987 год "Робокоп" — это культовый фантастический боевик режиссера Пола Верховена, рассказывающий о полицейском, который по воле случаях частично превратился в машину. Лента получила высокие оценки критиков и телезрителей, и привела к появлению нескольких сиквелов фильма, которые, однако, не смогли превзойти оригинал. Многие исследователи считают, что "Робокоп" имеет глубокий философский смысл, но мы советуем вам не задумываться об этом, а просто наслаждаться эффектным фильмом. К слову, он получил множество наград, среди которых одна премия и две номинации на "Оскар", а также пять престижных премий "Сатурн". Уже поэтому "Робокопу" старого образца стоит уделить внимание.

10 "Экзистенция", 1999 год Сюжет фильма "Экзистенция " не уникален — во время тестирования компьютерной игры происходит некая ошибка, которая приводит к тому, что главные герои оказываются в опасности не только в виртуальном мире, но и в реальном. Однако все события фильма настолько приправлены приключениями, аномалиями и загадками, что зрители просто не смогут оторваться от просмотра. Стоит отметить, что британский фантаст Кристофер Прист написал одноименный роман для сопровождения фильма "Экзистенция", и во многих моментах он очень близок к темам его собственных произведений. Поэтому, если вы являетесь поклонником творчества Пирса, эта лента обязательна вам к просмотру.

11 "Тринадцатый этаж", 1999 год Фильм "Тринадцатый этаж", как и многие другие представители жанра, был незаслуженно пропущен широкой публикой из-за ажиотажа вокруг "Матрицы". Однако, мы вас уверяем, что этот фильм может похвастаться не меньшим вкладом в киберпанк, ведь в ней сосредоточены путешествия во времени, кровь, пистолеты, компьютеры, наука и многое другое. Нужно отметить, что в 2000 году "Тринадцатый этаж" номинировали на "Сатурн" в категории "Лучший научно-фантастический фильм", но "Матрица" одержала верх.