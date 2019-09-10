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Режисер нового фильма о Бэтмене ищет на роль героини темнокожую актрису (Фото)

Режисер нового фильма о Бэтмене ищет на роль героини темнокожую актрису (Фото)
14:10 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: popcornnews.ru

Новости культуры:В данный момент ведутся активные поиски новой Женщины-кошки.

Фанаты "Бэтмена", которых испугали слухи о Хлое Морец в роли Женщины-кошки, могут выдохнуть. Режиссер Мэтт Ривз планирует подобрать темнокожую актрису на эту роль. Так, во всяком случае, утверждает издание Heroic Hollywood.

Инсайдеры рассказали, что Мэтт Ривз хотел пригласить в проект Зои Кравиц, однако плотный рабочий график не позволил ей составить компанию Роберту Паттинсону.

Поэтому теперь режиссер ищет актрису ее типажа, а это значит, что зрители вряд ли увидят в роли героини Ванессу Кирби или Хлою Морец. Примечательно, что Кравиц в прошлом могла сыграть подругу Селины Кайл в фильме Нолана "Темный рыцарь: Возрождение легенды", но в конечном итоге роль отошла Джуно Темпл. 

 
 
 
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Always my top pick for CatWoman @eizagonzalez #thebatman ///

Публикация от Bosslogic (@bosslogic)

Отметим, что темнокожая Женщина-кошка не будет нововведением, ведь еще в 2004 году этот культовый образ воплотила Холли Берри. И хотя сам фильм стал одним из самых плохих экранизаций комиксов, героиня Берри пришлась по душе многим зрителям.

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Детали сюжета нового "Бэтмена" держатся в секрете. Пока известно лишь то, что грядущий кинокомикс опустит историю становления супергероя и в первую очередь раскроет Брюса Уэйна как величайшего детектива в мире. По слухам, создатели планируют снять не один фильм, а целую трилогию, однако все будет зависеть от того, насколько хорошо зрители примут первую часть.

Съемочный процесс начнется в следующем году. На российские экраны "Бэтмен" должен выйти 24 июня 2021 года.

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Фильмы, Кино, Бэтмен, Актрисы, Женщина кошка, Фильм "Бэтмен", Темнокожие актрисы.
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