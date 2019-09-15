Скачать
Воскресенье, 15.09.2019
Волкер: Россия не демонстрирует желание прекратить войну на Донбассе
Волкер: Россия не демонстрирует желание прекратить войну на Донбассе
Международный день демократии отмечается 15 сентября
Международный день демократии отмечается 15 сентября
Фьюри - Валлин: полный бой (Видео)
Фьюри - Валлин. Видео боя
Приметы и обряды на 15 сентября - День Мамонта-Овчарника
Приметы и обряды на 15 сентября - День Мамонта-Овчарника

ТОП-25 лучших фильмов по версии авторитетной газеты

ТОП-25 лучших фильмов по версии авторитетной газеты
09:58 Сегодня Телеграф glavcom.ua Фото: Twitter

Новости культуры:В рамках редакционного проекта о современной культуре The Guardian выбрала 100 лучших фильмов, вышедших с 2000 года по настоящее время. Мы отобрали двадцатку лучших!

В подборку попали недавно вышедший девятый фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (100-е место), хит "Сандэнса" "Зови меня своим именем" (95-е место), "Темный рыцарь" (98-е место), "Догвилль" Ларса фон Триера (37-е место) и многие другие.

Первая двадцатка:

25. "Прочь" (2017), Джордан Пил.

24. "Ида" (2013), Павел Павликовский.

23. "Борат" (2006), Ларри Чарльз.

22. "Унесенные призраками" (2011), Хаяо Миядзаки.

21. "Белая лента" (2009), Михаэль Ханеке.

20. "Рома" (2018), Альфонсо Куарон.

Сериал "Во все тяжкие" стал самым "важным" в 2000-ых
Сериал "Во все тяжкие" стал самым "важным" в 2000-ыхЧитать полностью

19. "Линкольн" (2012), Стивен Спилберг.

18. "Серьезный человек" (2009), братья Коэн.

17. "Великая красота" (2013), Паоло Соррентино.

16. "Акт убийства" (2012), Джошуа Оппенхаймер.

15. "Магазинные воришки" (2018), Хирокадзу Корээда.

14. "Белый материал" (2009), Клер Дени.

13. "Вдали от рая" (2002), Тодд Хейнс.

12. "Сын Саула" (2015), Ласло Немеш.

11. "Малхолланд Драйв" (2001), Дэвид Линч.

10. "Отряд "Америка": Всемирная полиция" (2004), Трей Паркер.

9. "Зама" (2017), Лукресия Мартель.

8. "Лунный свет" (2016), Барри Дженкинс.

Можно ли смотреть "Дэдпул" детям: рекомендация от самого Райана Рейнольдса (Фото)
Можно ли смотреть "Дэдпул" детям: рекомендация от самого Райана Рейнольдса (Фото)Читать полностью

7. "Нью-Йорк, Нью-Йорк" (2008), Чарли Кауфман.

6. "Скрытое" (2005), Михаэль Ханеке.

5. "Любовное настроение" (2000), Вонг Карвай.

4. "Побудь в моей шкуре" (2013), Джонатан Глейзер.

3. "Отрочество" (2014), Ричард Линклейтер.

2. "12 лет рабства" (2013), Стив Маккуин.

1. "Нефть" (2007), Пол Томас Андерсон.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Список, Лучшие фильмы, The Guardian.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Квасьневский предостерег власть Украины от преследования Порошенко
02 Фьюри с ужасным рассечением победил Валлина (Видео)
03 Жуткая травма Тайсона в матче против Зари (Видео)
04 Безсмертный рассказал предысторию появления "формулы Штайнмайера"
05 Драма и дебют Коноплянки: Шахтер и Заря устроили голевую перестрелку (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Saudi Aramco подтверждает сокращение добычи нефти
Saudi Aramco подтверждает сокращение добычи нефти
В Германии успешно испытали воздушное такси (Фото)
В Германии успешно испытали воздушное такси (Фото)
США наращивают силы в Черном море: USNS Yuma уже в Босфоре
США наращивают силы в Черном море: USNS Yuma уже в Босфоре
&quot;Х-фактор&quot; 10 сезон 1 выпуск: кому повезло отправится в тренировочный лагерь (Фото, Видео)
"Х-фактор" 10 сезон 1 выпуск: кому повезло отправится в тренировочный лагерь (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь