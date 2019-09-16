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Руперт Френд присоединится к касту фильма "Бесконечность"

Руперт Френд присоединится к касту фильма "Бесконечность"
14:43 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Новости культуры:Британский актер присоединится к актерскому составу триллера от режиссера Антуана Фукуа.

По сведениям зарубежных СМИ Руперт сыграет одну из главных ролей, но какую именно - пока неизвестно.

Фильм "Бесконечность" от Paramount - это экранизация романа "Досье реинкарнациониста" 2009 года, в котором рассказывается о группе почти бессмертных мужчин и женщин, которые перевоплощаются на протяжении веков и известны как "Бесконечные". Чтобы победить противника, группа должна полагаться на человека, который страдает от шизофрении и должен будет понять, что все его яркие сны на самом деле являются воспоминаниями из прошлых жизней, чтобы победить злодея.

Также в фильме сыграют Дилан О'Брайен, Марк Уолберг, Чиветел Эджиофор и Софи Куксон. Съемки триллера стартуют в Лондоне в конце сентября.

Чиветель Эджиофор присоединится к касту триллера "Бесконечность"

Сценарий к ленте написали Ян Шорр и Джон Ли Хэнкок. За продюсерскими креслами - Лоренцо ди Бонавентура, Марк Ваградян и Джон Заозирный.

На экраны фильм должен выйти 7 августа 2020 года.

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Кино, Фильм, Актер, Триллер, Бесконечность, Руперт Френд.
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