"Война токов": трейлер фильма о борьбе Томаса Эдисона и Николы Теслы (Видео)

Новости культуры:Вышел новый трейлер фильма "Война токов" с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли.

Компания 101 Studios опубликовала новый трейлер фильма Альфонсо Гомеса-Рехона "Война токов", отложенного из-за скандала с его продюсером Харви Вайнштейном.

Главные роли в картине исполняют Бенедикт Камбербэтч, Майкл Шеннон, Николас Холт.

В центре сюжета ленты окажется конфликт между Томасом Эдисоном (Бенедикт Камбербэтч) и Джорджем Вестингаузом (Майкл Шеннон) с его партнером Николой Теслой (Николас Холт), которые вступили в настоящую борьбу за использование постоянного и переменного токов.

Премьера картины состоялась на кинофестивале в Торонто в 2017 году, но в прокат фильм так и не вышел, поскольку продюсера ленты Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах. Новую версию в прокат выпустит дистрибьютор Upstart 101 Studios.

Мировая премьера запланирована на 25 октября этого года.