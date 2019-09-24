Изначально в "Игре престолов" планировали сделать Джона Сноу и Арью Старк парой

Новости культуры:В набросках книги "Песнь льда и пламени", которая легла в основу сериала "Игра престолов", ее автор Джордж Мартин хотел сделать Арью Старк и Джона Сноу парой.

Соответствующую рукопись писатель разослал в издательства еще в 1993 году. По сюжету Кейтлин Старк обращается за помощью к Ночному дозору, которым руководит Джон Сноу. Она приезжает на Стену вместе с Арьей и Браном. По правилам Сноу должен отослать их обратно, но не может на это решиться из-за внезапно нахлынувших чувств к сводной сестре.

Со временем между Браном и Джоном происходит конфликт. В этих условиях Арья понимает, что влюбилась в Джона, который не только вырос с ней в одном доме, но еще и дал обет безбрачия.

"Их страсть будет продолжать мучить Джона и Арью на протяжении всей трилогии, пока тайна истинного происхождения Джона наконец не будет раскрыта в последней книге", — говорится в набросках "Песни льда и пламени".

Журналисты упоминают, что Мартин планировал ввести также любовную линию Тириона Ланнистера и Арьи Старк.

На этой почве "маленький лорд" и Сноу стали бы врагами.Джордж Мартин начал писать фэнтези-сагу еще в 1991 году. Он запланировал ее как трилогию, но потом расширил до пяти романов. Еще два сейчас разрабатываются.

На основе книжной серии был написан сценарий "Игры престолов". На церемонии вручении "Эмми" 2019 фэнтези-сага победила в номинации "Лучший драматический сериал". Последний, восьмой сезон "Игры престолов" начался 14 апреля и закончился 19 мая 2019 года. Фанаты назвали его худшим из всех существующих частей саги.