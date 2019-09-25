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Адам Сэндлер стал ювелиром в трейлере фильма "Неограненные драгоценности" (Видео)

Адам Сэндлер стал ювелиром в трейлере фильма "Неограненные драгоценности" (Видео)
10:39 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Студия A24 представила дебютный трейлер криминальной драмы "Неограненные драгоценности" (Uncut Gems), главную роль в котором играет Адам Сэндлер.

В фильме также снимались популярный рэпер The Weeknd, бывший форвард "Бостон Селтикс" Кевин Гарнетт, Лакит Стэнфилд, Джулия Фокс.

Режиссерами выступили братья Джошуа и Бен Сэфди, известные по ленте "Хорошее время".

В центре сюжета окажется владелец ювелирного магазина из Нью-Йорка, который погряз в долгах и ищет способ с ними расплатиться. Однако его решения приводят к непоправимым последствиям. Под угрозой окажется не только прибыльный бизнес, но и семья героя.

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Картина получила высокие оценки зрителей во время премьеры на кинофестивале в Торонто. На канале A24 фильм выйдет 13 декабря этого года, а в прокат 25 декабря.

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Все по теме:

Кино, Фильм, Адам Сэндлер, Неограненные драгоценности, Uncut Gems.
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