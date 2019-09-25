"Мир Юрского периода": актеры оригинального фильма вернутся к своим ролям

Новости культуры:В третей части "Мира Юрского периода" появятся актеры оригинального фильма 1993 года.

В третьей части "Мира Юрского периода" появятся главные герои оригинального фильма 1993 года "Парк Юрского периода".

В частности, как сообщается в Twitter франшизы, это актеры Лора Дерн, Джефф Голдблюм и Сэм Нилл. Они играли ученых, которые прибыли на остров, где был построен парк развлечений с динозаврами.

Отметим, что Джефф Голдблюм ранее появлялся в "Мире Юрского периода 2", заработавшем в мировом прокате миллиард долларов.

They’re back. Welcome to Jurassic World Alan Grant, Ellie Sattler & Ian Malcom. #2021 pic.twitter.com/28jjkq7Y5P — Jurassic World (@JurassicWorld) September 25, 2019

Сценарий для новой картины напишет Эмили Кармайкл совместно с Колином Треворроу (режиссером первого "Мира Юрского периода" и одним из сценаристов второго). Треворроу также выступит в качестве одного из исполнительных продюсеров, как и режиссер "Парка Юрского периода" Стивен Спилберг.

Подробности о сюжете пока не раскрываются. Выход фильма запланирован на июнь 2021 года.