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"Мир Юрского периода": актеры оригинального фильма вернутся к своим ролям
"Мир Юрского периода": актеры оригинального фильма вернутся к своим ролям

"Мир Юрского периода": актеры оригинального фильма вернутся к своим ролям

"Мир Юрского периода": актеры оригинального фильма вернутся к своим ролям
14:46 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:В третей части "Мира Юрского периода" появятся актеры оригинального фильма 1993 года.

В третьей части "Мира Юрского периода" появятся главные герои оригинального фильма 1993 года "Парк Юрского периода".

В частности, как сообщается в Twitter франшизы, это актеры Лора Дерн, Джефф Голдблюм и Сэм Нилл. Они играли ученых, которые прибыли на остров, где был построен парк развлечений с динозаврами.

Отметим, что Джефф Голдблюм ранее появлялся в "Мире Юрского периода 2", заработавшем в мировом прокате миллиард долларов.

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Сценарий для новой картины напишет Эмили Кармайкл совместно с Колином Треворроу (режиссером первого "Мира Юрского периода" и одним из сценаристов второго). Треворроу также выступит в качестве одного из исполнительных продюсеров, как и режиссер "Парка Юрского периода" Стивен Спилберг.

Подробности о сюжете пока не раскрываются. Выход фильма запланирован на июнь 2021 года.

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Все по теме:

Кино, Фильм, Актер, Сэм Нилл, Лора Дерн, Джефф Голдблюм, Мир Юрского периода.
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