"Сумасшедшая свадьба 2": первый постер украинской комедии

Новости культуры:Премьера картины в Украине состоится 25 декабря 2019 года.

В сети появился постер комедии "Сумасшедшая свадьба 2", первая часть которой установила кассовый рекорд. Плакат опубликован на странице Госкино в Facebook.

Как и в прошлый раз, режиссером-постановщиком комедии стал Влад Дикий.

На постере можно увидеть уже знакомых по первой части комедии героев: директора краеведческого музея Василия Середюка, супругов Ольку и Ашота, подполковника Попадюка, тамаду Назария Запухляка, а также Олега Винника, но главная интрига ленты остается нераскрытой: кто из актеров исполнит роль новых молодых во второй части фильма.

События нового фильма происходят через год после "Сумасшедшей свадьбы". Алексей Завгородний (Позитив – участник групп "Время и Стекло" и MOZGI) появится в фильме в новом амплуа. Певец присоединится к комедийному дуэту отца Евлампия (Потапа) и дьякона Пилипона (MONATIK) в роли хориста Кондрата. Кроме того, Позитив вместе с Потапом выступят в качестве музыкальных продюсеров фильма. А вот кто из актеров исполнит роли новых брачующихся во второй части фильма, творцы пока держат в секрете.