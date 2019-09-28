Очередная новинка от Netflix: Джон Малкович снимется в сериале "Космическая сила"

Новости культуры:Премьера комедийного мини-сериала запланирована на 2020 год.

К актерскому составу комедийного мини-сериала Netflix "Космическая сила", главную роль в котором сыграет Стив Карелл, присоединились Джон Малкович, Бен Шварц, Диана Сильверс и другие.

Как сообщает Deadline, за создание шоу вместе с Кареллом отвечает его коллега по "Офису" Грег Дэниэлс.

Режиссером двух первых эпизодов выступит Пол Кинг ("Приключения Паддингтона").

Сериал вдохновлен идеей Дональда Трампа о создании новых вооруженных сил США - космических войск. В центре сюжета окажутся сотрудники, которым предстоит решить эту задачу.