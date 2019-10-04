Мэтью Макконахи в трейлере криминальной комедии "Джентльмены" (Видео)

В сети опубликован первый трейлер криминальной комедии "Джентельмены" культового режиссера Гая Ричи. Главную роль в фильме исполнил обладатель "Оскара" Мэтью Макконахи. Сюжет картины будет посвящен британскому наркодельцу, который пытается продать свой криминальный "бизнес" по сбыту марихуаны династии миллиардеров из Оклахомы. В США лента выйдет на экраны 24 января 2020 года.