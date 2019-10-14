"К Хану мы еще вернемся": в "Форсаже" доведут историю Хана Лю до конца

Новости культуры:Деккарда Шоу может наконец настигнуть кара за убийство Хана Лю.

Фанаты "Форсажа" уже давно требуют от создателей франшизы, чтобы Деккард Шоу (Джейсон Стэтхэм) был наказан за смерть Хана Лю (Санг Кенг). Ныне Шоу считается одним из членов "семьи", подружившись с Люком Хоббсом (Дуэйн Джонсон) в "Форсаже 8" и даже составив с ним дуэт главных героев в спин-оффе "Форсаж: Хоббс и Шоу". Однако поклонники Хана считают, что "семья" предала его.

Вероятно, в "Форсаже 9", который выйдет в следующем году, справедливость-таки восторжествует ― на съемках новой части режиссер Джастин Лин появился в одежде с хэштегом #JusticeForHan.

На днях Вин Дизель поздравил Лина с днем рождения, выложив с ним совместное видео в Instagram. Надпись "Правосудие для Хана" можно заметить на черной футболке, в которую одет режиссер. Ранее Лин уже поставил три фильма в рамках франшизы. Последним из них стал "Форсаж 6" ― именно в этой части стало известно, что страшная авария, в которой погиб Хан, была подстроена Деккардом. Вполне вероятно, что Лин вновь возьмется за историю Хана, доведя ее до конца.

По словам сценариста Криса Моргана, одного из главных авторов вселенной "Форсажа", так или иначе Хан действительно вернется в повествование. Не исключено даже, что Хан появится во флэшбеках.

У меня есть надежды относительно многих аспектов нашей вселенной. Мы обсуждаем разные варианты развития истории. Правосудие для Хана? Думаю, вас ждет больше подробностей на этот счет, и я не знаю, окажется ли этот хэштег в итоге уместен. Но я точно могу сказать, что к Хану мы еще вернемся, ― говорит Морган.

Выход "Форсажа 9" намечен на май 2020 года. Вслед за ним должен выйти "Форсаж 10".