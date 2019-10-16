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Новый трейлер фильма "Секс-бомба" подорвал весь интернет (Видео)

Новый трейлер фильма "Секс-бомба" подорвал весь интернет (Видео)

Новый трейлер фильма "Секс-бомба" подорвал весь интернет (Видео)
17:55 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости культуры:Компания Lionsgate представила трейлер драмы "Секс-бомба" со звездами Марго Робби, Николь Кидман и Шарлиз Терон.

Картина основана на реальных событиях и расскажет о том, как несколько женщин решаются противостоять боссу американского канала Fox News Роджеру Айлзу и токсичной атмосфере, которую он создал во время работы на канале.

Режиссером картины выступил Джей Роуч. Премьера запланирована на 19 декабря, первый дублированный тизер можно посмотреть тут.

Отметим, что в трейлере звучит сингл Билли Айлиш Bad Guy, который в августе возглавил Billboard Hot 100. Трек сместил с вершины Lil Nas X с песней Old Town Road, державшейся на первом месте чарта рекордные 19 недель.

"Отчет о пытках" с Адамом Драйвером: трейлер фильма (Видео)

Напомним, в 2016 году несколько женщин обвинили президента телеканала Fox News Роджера Айлза (его играет Джон Литгоу) в том, что он требовал от подчиненных секса взамен на прибавку к зарплате или под страхом увольнения. Одной из обвинивших его женщин стала бывшая ведущая канала Гретчен Карлсон (Николь Кидман). После предания дела огласке бессменный глава канала с момента его основания подал в отставку. Медиамагнат скончался в 2017 году в возрасте 77 лет. Скандал с Харви Вайнштейном разразился в СМИ уже после его смерти.

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Все по теме:

Шарлиз Терон, Видео, Николь Кидман, Трейлер, Fox News, Марго Робби, Секс-бомба, Билли Айлиш, Bad Guy.
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