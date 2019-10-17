Райан Рейнольдс снимется в новом фильме Джона Красински

Новости культуры:Точная дата релиза пока неизвестна.

Актер Райан Рейнольдс, который появится в новой экранизации "Рождественской песни" Чарльза Диккенса, также сыграет главную роль в новом фильме режиссера "Тихого места" и его сиквела Джона Красински.

Как сообщает The Hollywood Reporter, новой работой постановщика станет фантастическая комедия "Воображаемые друзья".

Фильм расскажет о человеке, который обладает способностью видеть не только собственных воображаемых друзей, но и чужих. Многие из них оказываются дружелюбны, но некоторые полны обид и готовятся уничтожить мир.

Сценарий Красински напишет сам, а также сыграет в картине одного из персонажей