Шайа ЛаБаф присоединился к касту драмы "Части женщины"

Новости культуры:Съемки картины начнутся в декабре этого года в Монреале.

Американский актер Шайа ЛаБаф, который появится с Робертом Де Ниро в криминальной драме "После изгнания", также сыграет в фильме "Части женщины".

Как сообщает The Hollywood Reporter, исполнительницей главной роли станет звезда сериала "Корона" Ванесса Кирби.

По сюжету, женщина теряет ребенка во время неудачных домашних родов, и теперь ей придется попытаться жить с этой потерей, а также – заново наладить отношения с мужем и матерью.

Режиссером проекта стал болгарин Корнел Мундруцо. Он поставит ленту по сценарию Каты Вебер.