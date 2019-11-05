Появились новые фото со съемок "Джокера", на которых была замечена женщина-кошка (Фото)

Новости культуры:И это явно была пасхалка для самых внимательных.

Прошел уже месяц с тех пор, как "Джокер" Тодда Филлипса вышел на экраны, и в его успешности никто не сомневается. Кассовые сборы увеличиваются, число желающих примерить на себя знаменитый образ также неуклонно растет, а ступени, на которых Артур Флек исполнил свой знаковый танец, и вовсе стали туристической достопримечательностью.

И вот на днях режиссер ленты поделился закулисным взглядом на создание "Джокера", разместив в своем Instagram-аккаунте ряд снимков со съемок. Причем на одной из фотографий можно заметить отсылку к легендарному персонажу комиксов о Готэме - Женщине-кошке.

Хоть экранизация Филлипса в значительной степени стоит в стороне от привычной вселенной Бэтмена, параллели провести все же можно. Например, это рассказ о Готэме и семье Уэйнов, и особенно Томасе Уэйне, который был причастен к тому, что происходит с Артуром Флеком.

Одной из самых тонких отсылок к каноничному окружению Джокера стала страница в тетради Артура, на которой изображена почти раздетая женщина, верхняя половина которой заменена мультяшной кошкой, а также другая женщина, будто сидящая верхом на коте. Намек, конечно, получился куда более непрозрачным, чем если бы Тодд Филлипс и команда "Джокера" поместили в повествование что-то вроде упоминания о том, как Артур Флек знал некую Селину Кайл, и потому эта пасхалка особенно интересна.

O diretor Todd Phillips de Joker, revelou em seu instagram um easter egg da #Catwoman no caderno de Arthur Fleck. pic.twitter.com/DqugsRnmYh — (@Catwoman_Br) 4 ноября 2019 г.

Кстати, отсылка к Женщине-кошке ценна еще и потому, что она и Джокер существуют во вселенной DC равное время. Оба персонажа появились в 1940-х годах в серии комиксов "Бэтмен #1". Так что рисунок в блокноте Артура можно считать неким комплиментом знаменитой злодейке.

Напомним, что "Джокер" задумывался как отдельная история, хотя в дальнейшем и появились слухи о возможном развитии повествования Артура Флека. Правда, не стоит надеяться, что в гипотетическом продолжении фильма может появиться Женщина-кошка.

Тем не менее Селина Кайл вернется на экраны уже относительно скоро. В июне 2021 года ожидается премьера "Бэтмена" Мэтта Ривза, где роль гениальной воровки исполнит Зои Кравиц.