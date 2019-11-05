Зак Эфрон исполнит главную роль в комедии "Король джунглей"

Новости культуры:Съемки картины начнутся в 2020 году, о дате выхода не сообщается.

Актер Зак Эфрон, который сыграл маньяка Теда Банди в фильме "Красивый, плохой, злой", исполнит главную роль в черной комедии "Король джунглей" (King of the Jungle).

Как сообщает Deadline, Гленн Фикарра и Джон Рекуа поставят картину по сценарию Скотта Александера и Ларри Карацевски.

Сюжет основан на статье из журнала Wired под названием John McAfee's Last Stand и рассказывает правдивую историю безумного техномагната Джона Макафи, создателя программы McAfee Antivirus, который обналичил свое состояние целиком, оставил цивилизацию и переехал жить в джунгли. Там он основал поселение, где полностью погрузился в сумасшествие, разбавляя это дело сексом и насилием.

В фильме журналист Wired (Эфрон) отправляется брать интервью у Макафи, полагая, что быстренько разберется с клиентом, но сам оказывается под его влиянием и начинает видеть его искаженную версию реальности своими глазами.

Съемки картины начнутся в 2020 году, о дате выхода не сообщается.