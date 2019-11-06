"Малыш Джо": украинский трейлер фильма (Видео)

Новости культуры:Вышел первый дублированный трейлер научно-фантастической драмы Джессики Хауснер "Малыш Джо", вошедшей в основной конкурс Каннского фестиваля в этом году.

Главные роли сыграли Бен Уишоу, Кит Коннор и Эмили Бичем, которая, в частности, получила "Золотую пальмовую ветвь" как лучшая актриса.

Лента режиссера снята в лучших традициях сериала "Черное зеркало" и рассказывает о матери-одиночке Элис, которая работает селекционером в крупной корпорации. Она выводит новый вид цветка, который должен делать людей счастливыми.

Вопреки политике компании Элис забирает один из цветков в подарок сыну и называет его Малышом Джо. По мере роста растения Элис замечает, что ее творение может быть не таким безобидным, как предполагалось.

Украинская премьера фильма состоится на ежегодном фестивале "Новое британское кино", который пройдет в Киеве с 28 ноября по 5 декабря.

В украинский прокат картина выйдет 5 декабря.