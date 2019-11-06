Скачать
Среда, 06.11.2019
"Через несколько дней может быть поздно": Климкин призывает к экстренным действиям из-за "Nord Stream 2"
"Через несколько дней может быть поздно": Климкин призывает к экстренным действиям из-за "Nord Stream 2"
День в ООС: Четверо украинских бойцов ранены
День в ООС: Четверо украинских бойцов ранены
Невеста Роналду приревновала игрока к горячей актрисе (Видео)
Невеста Роналду приревновала игрока к горячей актрисе (Видео)
Украинский фильм "Атлантида" получил награду на кинофестивале в Японии
Фильм "Атлантида" получил приз на кинофестивале в Японии

"Малыш Джо": украинский трейлер фильма (Видео)

"Малыш Джо": украинский трейлер фильма (Видео)
18:00 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Вышел первый дублированный трейлер научно-фантастической драмы Джессики Хауснер "Малыш Джо", вошедшей в основной конкурс Каннского фестиваля в этом году.

Главные роли сыграли Бен Уишоу, Кит Коннор и Эмили Бичем, которая, в частности, получила "Золотую пальмовую ветвь" как лучшая актриса.

Лента режиссера снята в лучших традициях сериала "Черное зеркало" и рассказывает о матери-одиночке Элис, которая работает селекционером в крупной корпорации. Она выводит новый вид цветка, который должен делать людей счастливыми.

Вопреки политике компании Элис забирает один из цветков в подарок сыну и называет его Малышом Джо. По мере роста растения Элис замечает, что ее творение может быть не таким безобидным, как предполагалось.

В шутку, но не совсем: Хоакин Феникс намекнул о сиквеле "Джокера"

Украинская премьера фильма состоится на ежегодном фестивале "Новое британское кино", который пройдет в Киеве с 28 ноября по 5 декабря.

В украинский прокат картина выйдет 5 декабря.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Фильм, Трейлер, Драма, Малыш Джо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как работа: гимнастка рассказала о фильмах для взрослых
02 Почему пожилым людям стоит включить свеклу в свой рацион
03 Украина откажется от групп инвалидности: что теперь будет
04 Весна в ноябре: синоптики прогнозируют до +20° и грозы
05 В Закарпатской области 15-летний парень изнасиловал 26-летнюю женщину
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Раде предлагают значительно повысить экологический налог
В Раде предлагают значительно повысить экологический налог
Австрия выделила миллион евро на помощь Донбассу
Австрия выделила миллион евро на помощь Донбассу
&quot;Fair play&quot;: Ткаченко предлагает штрафовать убыточные СМИ
"Fair play": Ткаченко предлагает штрафовать убыточные СМИ
Климатическая катастрофа: Более 11 000 ученых объявили чрезвычайное положение
Климатическая катастрофа: Более 11 000 ученых объявили чрезвычайное положение
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь