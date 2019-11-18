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Понедельник, 18.11.2019

"Пятая авеню": первый тизер комедийного сериала с Хью Лори (Видео)

Действие развернется в мире будущего, где космические пространства стали одним из главным туристических направлений. В центре сюжета окажется комик, который отправляется в долгий круиз на борту космического лайнера "Галактика Джадда", чтобы доказать всем свою крутость. Однако в процессе он понимает, что не был готов к этому путешествию. Создателем проекта выступил режиссер Армандо Ианнуччи, известный по сатирическому фильму "Смерть Сталина". Премьера сериала состоится в январе 2020 года.
112.ua
Фото: twitter
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Хью Лори, Кино, Фильм, Сериал, Трейлер, Тизер, Пятая Авеню.
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