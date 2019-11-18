"Пятая авеню": первый тизер комедийного сериала с Хью Лори (Видео)

Действие развернется в мире будущего, где космические пространства стали одним из главным туристических направлений. В центре сюжета окажется комик, который отправляется в долгий круиз на борту космического лайнера "Галактика Джадда", чтобы доказать всем свою крутость. Однако в процессе он понимает, что не был готов к этому путешествию. Создателем проекта выступил режиссер Армандо Ианнуччи, известный по сатирическому фильму "Смерть Сталина". Премьера сериала состоится в январе 2020 года.