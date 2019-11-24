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"Доктор Кто" скоро вернется на экраны: первый трейлер 12 сезона (Видео)

"Доктор Кто" скоро вернется на экраны: первый трейлер 12 сезона (Видео)
20:56 Сегодня Телеграф DTF Фото: Твиттер

Новости культуры:Вышел первый трейлер 12-го сезона "Доктора Кто". В сериале снялся Стивен Фрай!

Научно-фантастический сериал BBC совсем скоро вернется на экраны. В трейлере засветились некоторые старые враги Доктора: ракносс, киберлюди и джудуны.

Кроме того, в ролике можно увидеть Стивена Фрая, который в прошлом работал над сценарием для невышедшего эпизода шоу.

"Би-би-си" не назвала точную дату выхода сезона, лишь обозначила, что это будет где-то в первой половине 2020 года.

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Напомним, на днях появился короткий ролик, показывающий Джоди Уиттакер и ее коллег по сериалу, а сопровождающая тизер подпись подтвердила, что съемки завершены и шоу находится на стадии редактирования.

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BBC, Трейлер, Сериалы, Доктор Кто.
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