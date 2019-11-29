Скачать
Пятница, 29.11.2019

Типа сиквел: герои "Инопланетянина" Стивена Спилберга снова вместе (Видео)

Популярный фильм Стивена Спилберга "Инопланетянин" получил короткометражный сиквел в виде рекламного ролика интернет-провайдера Xfinity. По сюжету видео под названием A Holiday Reunion, пришелец возвращается на Землю спустя 37 лет, где встречается со взрослым Эллиотом, героем оригинального фильма, который уже обзавелся семьей. На Земле инопланетянин узнает о современных технологиях, которые появились за время его отсутствия - интернет, очки виртуальной реальности.
112.ua
Фото: twitter
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Реклама, Фильм, Стивен Спилберг, Сиквел, Инопланетянин.
12:44 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь