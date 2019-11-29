Типа сиквел: герои "Инопланетянина" Стивена Спилберга снова вместе (Видео)

Популярный фильм Стивена Спилберга "Инопланетянин" получил короткометражный сиквел в виде рекламного ролика интернет-провайдера Xfinity. По сюжету видео под названием A Holiday Reunion, пришелец возвращается на Землю спустя 37 лет, где встречается со взрослым Эллиотом, героем оригинального фильма, который уже обзавелся семьей. На Земле инопланетянин узнает о современных технологиях, которые появились за время его отсутствия - интернет, очки виртуальной реальности.