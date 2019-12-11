Рады сотрудничать: Netflix экранизирует книгу иконы Beatles Пола Маккартни

Новости культуры:Пол Маккартни вместе с Netflix и Gaumont работает над анимационным фильмом, основанным на собственном детском романе музыканта "Высоко в облаках".

Написанная Полом Маккартни, Джеффом Данбаром и Филиппом Ардагом книга «Высоко в облаках» рассказывает о белке-подростку по имени Виррал, который оказывается втянутым в бестолковую банду подростков-повстанцев, которые живут высоко в облаках, после того, как он случайно противодействует сове Гретшу, лидеру тирании, который крадет голос любого, кто ее превосходит.

Режиссером фильма стал номинант на премию "Оскар" Тимоти Рекарт ("Путеводная звезда"), а сценарием занимается - Джон Крокер ("Приключения Паддингтона 2").

Пол Маккартни занимается продюсированием картины. Также в ленте прозвучат оригинальные песни группы Beatles.

"Мы рады сотрудничеству с Netflix", они прекрасно дополняют замечательную команду Gaumont" - сказал Маккартни. "Мне всегда нравились анимационные фильмы, и это очень важный для меня проект. Я не могу дождаться, когда мир увидит это" - добавил певец.

Помимо Маккартни, к числу других продюсеров относятся Боб Шэй (Трилогия «Властелин колец», «Золотой компас»), покойный Майкл Линн (который впервые создал проект с Шэй и Маккартни), Сидони Дюма, Кристоф Рианди, Николас Атлан и Терри Каладжян ( Gaumont).

"Привнесение в мир нового анимационного фильма от блестящего Пола Маккартни, несомненно, является одним из величайших ощущений, которые мы испытали в Netflix", - сказал режиссер оригинальных анимационных фильмов Netflix Грегг Тейлор. "Мы очень благодарны за сотрудничество с Николасом и командой Gaumont. "На высоте в облаках" находится в хороших руках".

Дата выхода анимационного фильма не известна.