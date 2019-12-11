Скачать
Среда, 11.12.2019
Языковые рекомендации "Венецианки": Ткаченко просит подготовить предложения
Языковые рекомендации "Венецианки": Ткаченко просит подготовить предложения
Милованов: Курс 20 гривень за доллар - это фантастика
Милованов: Курс 20 гривень за доллар - это фантастика
Михайличенко: Не скажу, что в Динамо все хорошо и отлично, но я надеюсь на это
Михайличенко: Не скажу, что в Динамо все хорошо и отлично, но я надеюсь на это
"Один дома" перезапуск: кто сыграет в новой части культового фильма
"Один дома" перезапуск: кто сыграет в новой части культового фильма

Рады сотрудничать: Netflix экранизирует книгу иконы Beatles Пола Маккартни

Рады сотрудничать: Netflix экранизирует книгу иконы Beatles Пола Маккартни
16:45 Сегодня Телеграф Фото: facebook.com

Новости культуры:Пол Маккартни вместе с Netflix и Gaumont работает над анимационным фильмом, основанным на собственном детском романе музыканта "Высоко в облаках".

Написанная Полом Маккартни, Джеффом Данбаром и Филиппом Ардагом книга «Высоко в облаках» рассказывает о белке-подростку по имени Виррал, который оказывается втянутым в бестолковую банду подростков-повстанцев, которые живут высоко в облаках, после того, как он случайно противодействует сове Гретшу, лидеру тирании, который крадет голос любого, кто ее превосходит.

Режиссером фильма стал номинант на премию "Оскар" Тимоти Рекарт ("Путеводная звезда"), а сценарием занимается - Джон Крокер ("Приключения Паддингтона 2").

Пол Маккартни занимается продюсированием картины. Также в ленте прозвучат оригинальные песни группы Beatles.

"Мы рады сотрудничеству с Netflix", они прекрасно дополняют замечательную команду Gaumont" - сказал Маккартни. "Мне всегда нравились анимационные фильмы, и это очень важный для меня проект. Я не могу дождаться, когда мир увидит это" - добавил певец.

Помимо Маккартни, к числу других продюсеров относятся Боб Шэй (Трилогия «Властелин колец», «Золотой компас»), покойный Майкл Линн (который впервые создал проект с Шэй и Маккартни), Сидони Дюма, Кристоф Рианди, Николас Атлан и Терри Каладжян ( Gaumont).

"Вжик, бах, пшик": британский музыкант выдал детскую книжку

"Привнесение в мир нового анимационного фильма от блестящего Пола Маккартни, несомненно, является одним из величайших ощущений, которые мы испытали в Netflix", - сказал режиссер оригинальных анимационных фильмов Netflix Грегг Тейлор. "Мы очень благодарны за сотрудничество с Николасом и командой Gaumont. "На высоте в облаках" находится в хороших руках".

Дата выхода анимационного фильма не известна.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пол Маккартни, Кино, Фильм, Экранизация, Netflix, Gaumont, Детский роман.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги дня 10 декабря: дело о госизмене Порошенко и законопроект об отмене языкового закона
02 Длинные каникулы и рабочие субботы: как будут отдыхать украинцы на Новый год и Рождество
03 Тоже может навредить: кому нельзя есть хурму
04 Завышали тарифы в платежках: антимонопольный комитет оштрафовал 16 облгазов
05 Медики назвали болезни, от которых защищает кофе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Полиция открыла дело по факту драки в Верховной Раде (Видео)
Полиция открыла дело по факту драки в Верховной Раде (Видео)
Угрозы &quot;Голосу&quot;: комитет Рады обратился в НАПК
Угрозы "Голосу": комитет Рады обратился в НАПК
Новый год и Рождество: какую погоду ожидать на праздники
Новый год и Рождество: какую погоду ожидать на праздники
Рады сотрудничать: Netflix экранизирует книгу иконы Beatles Пола Маккартни
Рады сотрудничать: Netflix экранизирует книгу иконы Beatles Пола Маккартни
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь