Создатели "Игры престолов" взялись за новую экранизацию

Новости культуры:Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс экранизируют один из комиксов DC.

Создатели популярного телевизионного сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс наняты студией Warner Bros. для экранизации графической новеллы под названием "Лавкрафт", которую выпускает принадлежащая DC Comics компания Vertigo, Об этом сообщает издание The Wrap.

Произведение было издано в 2004 году и основано частично на биографии самого автора, а частично на придуманных им историях. Лавкрафт предстает перед читателями как человек действительно сумевший вступить в контакт со злом из другого измерения.Ожидается, что действие будет происходить в 20-х годах прошлого века и сфокусируется на популярном мифе о монстре Ктулху.

Отметим, что компания Vertigo была учреждена в 1993 году и отвечает за публикацию комиксов, рассчитанных на взрослую аудиторию.

Напомним также, что в 2019 году Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс не стали продлевать соглашение с принадлежащим Warner Bros. телеканалом HBO, а подписали долгосрочный контракт с потоковым сервисом Netflix о работе над полнометражными и многосерийными проектами. Помимо этого, какое-то время они числились режиссерами одного из следующих фильмов из серии "Звездные войны", но затем студия Lucasfilm отказалась от сотрудничества с ними.