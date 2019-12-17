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Том Круз возвращается в кабину пилота в украинском трейлере "Топ Ган: Мэверик" (Видео)

Том Круз возвращается в кабину пилота в украинском трейлере "Топ Ган: Мэверик" (Видео)
10:48 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Скриншот

Новости культуры:Премьера картины запланирована на лето 2020 года, поэтому в сети уже появляются короткие видеоролики к фильму.

Известный голливудский актер вернулся к своей роли спустя 34 года. 57-летний Том Круз снялся во второй части культового боевика 80-х, который получил название "Топ Ган: Мэверик". 

Как известно, первая часть фильма "Топ Ган" вышла в 1986 году. Тогда Том Круз только поднимался по карьерной лестнице, получая первые главные роли в фильмах. Вероятно, фанаты голливудского актера, а также поклонники Тома Скотта, который выступил режиссером первой части, ожидали продолжения несколько быстрее. Однако сиквелу суждено было родиться аж в 2020 году.

Новый эпизод получил название "Топ Ган: Мэверик" (Тор Gun: Maverick). Режиссером второй части выступил Джозеф Косински, а сценарий писали Питер Крэйг, Джастин Маркс, Кристофер Маккуорри и Эрик Уоррен Сингер. 

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Главные роли, как и в оригинальной части, исполнили Том Круз и Вэл Килмер. Стоит добавить, что Круз также присоединился к работе сопродюсеров фильма "Топ Ган: Мэверик".

По сюжету, Том Круз сыграет того же лейтенанта Пита "Мэверика", который в новой части работает инструктором и обучает искусству полета молодых людей. Однако, неожиданно даже для себя, главному герою придется сесть за штурвал такого знакомого ему истребителя.

Премьера фильма запланирована на 16 июля 2020 года.

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Том Круз, Фильмы, Кино, Смотреть, Топ Ган: Мэверик.
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