Том Круз возвращается в кабину пилота в украинском трейлере "Топ Ган: Мэверик" (Видео)

Новости культуры:Премьера картины запланирована на лето 2020 года, поэтому в сети уже появляются короткие видеоролики к фильму.

Известный голливудский актер вернулся к своей роли спустя 34 года. 57-летний Том Круз снялся во второй части культового боевика 80-х, который получил название "Топ Ган: Мэверик".

Как известно, первая часть фильма "Топ Ган" вышла в 1986 году. Тогда Том Круз только поднимался по карьерной лестнице, получая первые главные роли в фильмах. Вероятно, фанаты голливудского актера, а также поклонники Тома Скотта, который выступил режиссером первой части, ожидали продолжения несколько быстрее. Однако сиквелу суждено было родиться аж в 2020 году.

Новый эпизод получил название "Топ Ган: Мэверик" (Тор Gun: Maverick). Режиссером второй части выступил Джозеф Косински, а сценарий писали Питер Крэйг, Джастин Маркс, Кристофер Маккуорри и Эрик Уоррен Сингер.

Главные роли, как и в оригинальной части, исполнили Том Круз и Вэл Килмер. Стоит добавить, что Круз также присоединился к работе сопродюсеров фильма "Топ Ган: Мэверик".

По сюжету, Том Круз сыграет того же лейтенанта Пита "Мэверика", который в новой части работает инструктором и обучает искусству полета молодых людей. Однако, неожиданно даже для себя, главному герою придется сесть за штурвал такого знакомого ему истребителя.

Премьера фильма запланирована на 16 июля 2020 года.