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Вперед к мечте: появился первый трейлер спортивной драмы "Пульс" о украинской чемпионке (Видео)

Вперед к мечте: появился первый трейлер спортивной драмы "Пульс" о украинской чемпионке (Видео)
16:22 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Фильм выйдет в прокат 19 марта 2020 года.

Представлен первый официальный тизер-трейлер полнометражной спортивной драмы "Пульс" режиссера Сергея Чеботаренко, основанной на реальной истории украинской чемпионки Оксаны Ботурчук.

Это история юной украинской легкоатлетки, которая живет в маленьком городке и имеет большую мечту — попасть на Олимпиаду. Ее спортивная карьера только начинается, но в результате ужасной автомобильной аварии девушка получает тяжелые травмы и почти теряет зрение.

Кажется, что теперь Оксана не имеет шансов не только на желанные Олимпийские игры, но и на нормальную жизнь. Однако девушка не собирается сдаваться и стремится доказать: на пути к настоящей мечте не существует преград.

Трейлер знакомит зрителей с главной героиней и вызовами, возникающими на ее пути к мечте:

Том Круз возвращается в кабину пилота в украинском трейлере "Топ Ган: Мэверик" (Видео)

В фильме снимались Наталья Бабенко (Оксана), Виктория Левченко (Елена, сестра Оксаны), Наталья Доля (мать), Александр Кобзарь (отец), Станислав Боклан (тренер), Лилия Ребрик (тренер Ирина), Ахтем Сеитаблаев (врач) и др.

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Все по теме:

Кино, Пульс, Трейлер, Драма, Тизер, Спортивная драма, Сергей Чеботаренко, Оксана Ботурчук.
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