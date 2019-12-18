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Опубликован украинский трейлер к фильму "Пиноккио" (Видео)

Опубликован украинский трейлер к фильму "Пиноккио" (Видео)
10:45 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Скриншот

Новости культуры:Один из лучших итальянских режиссеров Маттео Гарроне взялся переснять сказку о Пиноккио.

Римейки и экранизации на популярные сказки пользуются все большей популярностью, ведь современные режиссеры точно знают, как передать старую-любимую историю по-новому.

51-летний итальянский фильмотворец, известный работой над фильмом "Гоморра" 2008 года, подготовил для своих фанатов кое-что интересное. Маттео Гарроне взялся создать римейк на популярную сказку "Пиноккио", первый украинский трейлер к которой уже взрывает сеть.

Впервые полнометражный фантастический фильм представили в Риме на прошлой неделе, 12 декабря. Однако мировая премьера ленты состоится на Берлинском кинофестивале, который пройдет с 15 до 25 февраля 2020 года. 

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Как сообщает издание Variety, дебютный показ картины, снятой по мотивам сказки Карло Коллоди, пройдет в рамках секции Special Gala.

Главные роли в картине сыграли Роберто Бениньи, Федерико Иелапи, Рокко Папалео, Массимо Чеккерини и Марина Вакт.

Премьера фильма в Украине запланирована на 12 марта 2020 года.

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Фильмы, Кино, Пиноккио, Смотреть, Маттео Гарроне, Фильм Пиноккио, Сказка о Пиноккио.
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