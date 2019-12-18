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Фильм "Окрашенный птенец" вошел в короткий список претендентов на "Оскар"

Фильм "Окрашенный птенец" вошел в короткий список претендентов на "Оскар"
12:38 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Скриншот

Новости культуры:Фильм Вацлава Маргоула "Окрашенный птенец" создан при поддержке Госкино.

На днях самая престижная награда в кинематографе США – Оскар – объявила короткий список претендентов на награду в категории "Международный полнометражный фильм". В список номинантов от Чехии вошел фильм "Окрашенный птенец" (The Painted Bird), который снимали в украинском селе – Сваловичах.

Полнометражная лента "Окрашенный птенец" (The Painted Bird) – это проект чешско-словацко-украинского кинематографа, снятый по мотивам произведения польского писателя Ежи Косинского. О том, что фильм вошел в шорт-лист Оскара-2020 от Чехии стало известно накануне, 16 декабря.

После этого на странице Госкино в фейсбуке представители организации рассказали фанатам детали съемок картины. Идея проекта победила в 9 питчинге в декабре 2016 года, получив государственную поддержку в размере более 9 миллионов гривен. 

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Также стоит добавить, что кинокартина "Окрашенный птенец" вошла в конкурсную программу двух международных кинофестивалей. Так, чешско-словацко-украинский фильм показали на 44-м Международном кинофестивале в Торонто, а также на 76-м Венецианском кинофестивале, которе прошли в сентябре 2019 года.

Напомним, что номинации на 92-ю церемонию Оскар-2020 будут объявлены 13 января 2020 года.

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Фильмы, Кино, Оскар, Оскар 2020, Окрашенный птенец, Фильм Окрашенный птенец.
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